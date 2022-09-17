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На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие - РИА Новости, 17.09.2022
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На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие
На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие - РИА Новости, 17.09.2022
На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие
Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:50
2022-09-17T21:50
в мире
игорь бондаренко
игорь клименко
вадим денисенко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства.Информационное управление аппарата Верховной рады 23 февраля сообщило, что принято за основу проект закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие" под номер №5708."Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа", - сказал Бондаренко в интервью изданию "Укринформ".По его словам, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения лицом, владеющим оружием, определенного количества административных или уголовных правонарушений, к нему были применены санкционные меры, например, временное изъятие оружия или принудительная продажа с возмещением стоимости. Он отметил, что легализация оружия важна для самозащиты граждан."МВД выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей. Нам это точно сейчас не нужно. Нам нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом огнестрельного оружия. Никакой бесконтрольной "вольницы" не будет", - подытожил он.Глава нацполиции Украины Игорь Клименко 31 августа заявил, что в стране отмечается рост краж, а также разбоев с применением оружия.Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html
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в мире, игорь бондаренко, игорь клименко, вадим денисенко, украина, киев, верховная рада украины, мвд украины
В мире, Игорь Бондаренко, Игорь Клименко, Вадим Денисенко, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, МВД Украины
21:50 17.09.2022
 
На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие

На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие и оставить его у граждан

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭкспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22
Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22 - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспозиция, воссоздающая эпизод установки сапером ВСУ противобортовой мины DM-22. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства.
Информационное управление аппарата Верховной рады 23 февраля сообщило, что принято за основу проект закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие" под номер №5708.
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"Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа", - сказал Бондаренко в интервью изданию "Укринформ".
По его словам, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения лицом, владеющим оружием, определенного количества административных или уголовных правонарушений, к нему были применены санкционные меры, например, временное изъятие оружия или принудительная продажа с возмещением стоимости. Он отметил, что легализация оружия важна для самозащиты граждан.
"МВД выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей. Нам это точно сейчас не нужно. Нам нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом огнестрельного оружия. Никакой бесконтрольной "вольницы" не будет", - подытожил он.
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Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.
Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.
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