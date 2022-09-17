https://ria.ru/20220917/ukraina-1817598628.html

На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие

На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие - РИА Новости, 17.09.2022

На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие

Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T21:50

2022-09-17T21:50

2022-09-17T21:50

в мире

игорь бондаренко

игорь клименко

вадим денисенко

украина

киев

верховная рада украины

мвд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810454772_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_1059cb8512bb71e6cf9a6417c78719d7.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства.Информационное управление аппарата Верховной рады 23 февраля сообщило, что принято за основу проект закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие" под номер №5708."Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа", - сказал Бондаренко в интервью изданию "Укринформ".По его словам, важно предусмотреть, чтобы в случае совершения лицом, владеющим оружием, определенного количества административных или уголовных правонарушений, к нему были применены санкционные меры, например, временное изъятие оружия или принудительная продажа с возмещением стоимости. Он отметил, что легализация оружия важна для самозащиты граждан."МВД выступает за умеренную либеральную модель обращения оружия в государстве, то есть без крайностей. Нам это точно сейчас не нужно. Нам нужны четкие правила и эффективная система контроля за оборотом огнестрельного оружия. Никакой бесконтрольной "вольницы" не будет", - подытожил он.Глава нацполиции Украины Игорь Клименко 31 августа заявил, что в стране отмечается рост краж, а также разбоев с применением оружия.Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html

https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

https://ria.ru/20220917/germaniya-1817517052.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь бондаренко, игорь клименко, вадим денисенко, украина, киев, верховная рада украины, мвд украины