https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html

СМИ: Киев заплатит за помощь Запада территориями

СМИ: Киев заплатит за помощь Запада территориями - РИА Новости, 17.09.2022

СМИ: Киев заплатит за помощь Запада территориями

Киев, согласившись на западную помощь по ленд-лизу, поставил под угрозу собственный суверенитет и может быть вынужден расплачиваться за нее территориями, отдав... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T21:22

2022-09-17T21:22

2022-09-17T21:43

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киев, согласившись на западную помощь по ленд-лизу, поставил под угрозу собственный суверенитет и может быть вынужден расплачиваться за нее территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО, заявил обозреватель Пабло Леаль в статье для испанского издания Rebelion.Леаль констатировал, что Киев сам себе роет яму и рискует будущим, решив подчиниться западным государствам. США и страны НАТО, по мнению журналиста, настойчиво навязывают Украине вооружения, чтобы заставить ее в будущем их обслуживать и модернизировать, тем самым выкачивая средства из ее бюджета в пользу собственных ВПК."Киев станет главным прикрытием Вашингтона в Европе и инструментом для продвижения интересов американских лобби из энергетического и военно-промышленного секторов", — заключил он.На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, нато