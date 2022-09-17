21:22 17.09.2022 (обновлено: 21:43 17.09.2022)
СМИ: Киев заплатит за помощь Запада территориями
Rebelion: США и НАТО потребуют от Украины территории для баз в обмен на военную помощь
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Киев, согласившись на западную помощь по ленд-лизу, поставил под угрозу собственный суверенитет и может быть вынужден расплачиваться за нее территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО, заявил обозреватель Пабло Леаль в статье для испанского издания Rebelion.
"Для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны. США и Североатлантический альянс намерены построить на ней десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях", — предположил автор.
Леаль констатировал, что Киев сам себе роет яму и рискует будущим, решив подчиниться западным государствам. США и страны НАТО, по мнению журналиста, настойчиво навязывают Украине вооружения, чтобы заставить ее в будущем их обслуживать и модернизировать, тем самым выкачивая средства из ее бюджета в пользу собственных ВПК.
"Киев станет главным прикрытием Вашингтона в Европе и инструментом для продвижения интересов американских лобби из энергетического и военно-промышленного секторов", — заключил он.
На фоне российской специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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