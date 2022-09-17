https://ria.ru/20220917/ukraina-1817516687.html

В Киеве заявили, что будут восстанавливать поврежденную технику ВСУ в Литве

В Киеве заявили, что будут восстанавливать поврежденную технику ВСУ в Литве - РИА Новости, 17.09.2022

В Киеве заявили, что будут восстанавливать поврежденную технику ВСУ в Литве

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что поврежденная на фронте военная техника будет отправляться на ремонт в Литву, а также, что Киев ожидает... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:15

2022-09-17T12:15

2022-09-17T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мвд украины

антон геращенко

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790080082_0:274:2730:1810_1920x0_80_0_0_9dd37a1946d9c3f85c69c17514612485.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что поврежденная на фронте военная техника будет отправляться на ремонт в Литву, а также, что Киев ожидает получить американские бронетранспортеры М113."Литва отремонтирует украинские САУ (самоходная артиллерийская установка) Panzerhaubitze (PzH) 2000 и передаст бронетранспортеры M113", - заявил Геращенко в своем Telegram-канале.Он отметил, что общая военная поддержка Украине, по данным минобороны Литвы, составила 214 миллионов евро.Кроме того, Киев ожидает получить американский бронетранспортер М113, способный перевозить десантное отделение численностью до 11 человек. Обычно оснащен одинарным пулеметом М2 Browning 50 калибра.Литва отправила Украине с конца февраля вооружения на сумму 153 миллиона евро, сообщил 30 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220917/duel-1817486122.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мвд украины, антон геращенко, вооруженные силы украины