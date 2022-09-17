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Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия - РИА Новости, 17.09.2022
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Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия - РИА Новости, 17.09.2022
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:44
2022-09-17T09:44
экономика
антониу гутерреш
сергей лавров
владимир путин
россия
стамбул
турция
оон
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить "продуктовую сделку", а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки."Я два дня назад (в среду – ред.) провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим (с Лавровым – ред.) все те же вопросы, которые мы поднимали, относительно "зерновой сделки", экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.По его словам, ООН усердно работает над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров."Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом", - добавил генсек.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, россия, стамбул, турция, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Стамбул, Турция, ООН
09:44 17.09.2022
 
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия

Гутерреш обсудит с Лавровым на следующей неделе экспорт удобрений из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить "продуктовую сделку", а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
"Я два дня назад (в среду – ред.) провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим (с Лавровым – ред.) все те же вопросы, которые мы поднимали, относительно "зерновой сделки", экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
По его словам, ООН усердно работает над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров.
"Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом", - добавил генсек.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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ЭкономикаАнтониу ГутеррешСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияСтамбулТурцияООН
 
 
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