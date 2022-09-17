https://ria.ru/20220917/udobreniya-1817500161.html
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия - РИА Новости, 17.09.2022
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:44
2022-09-17T09:44
2022-09-17T09:44
экономика
антониу гутерреш
сергей лавров
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россия
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турция
оон
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе на полях сессии Генассамблеи встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить "продуктовую сделку", а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки."Я два дня назад (в среду – ред.) провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим (с Лавровым – ред.) все те же вопросы, которые мы поднимали, относительно "зерновой сделки", экспорта российского продовольствия и удобрений, который мы считаем абсолютно необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.По его словам, ООН усердно работает над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров."Ну и, конечно, мы будем обсуждать другие аспекты, относящиеся к украинскому конфликту, обсудим климат и международную повестку в целом", - добавил генсек.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817427274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антониу гутерреш, сергей лавров, владимир путин, россия, стамбул, турция, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Стамбул, Турция, ООН
Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия
Гутерреш обсудит с Лавровым на следующей неделе экспорт удобрений из России