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Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/udary-1817523921.html
Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном
Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном - РИА Новости, 17.09.2022
Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном
Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:08
2022-09-17T13:19
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
херсонская область
николаевская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц военной техники, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220917/minoborony-1817523291.html
россия
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, херсонская область , николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Херсонская область , Николаевская область
13:08 17.09.2022 (обновлено: 13:19 17.09.2022)
 
Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном

ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 140 военнослужащих под Николаевом и Херсоном

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц военной техники, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о провале попытки наступления ВСУ под Херсоном
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияХерсонская областьНиколаевская область
 
 
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