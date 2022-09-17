https://ria.ru/20220917/udary-1817523921.html

Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном

Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном - РИА Новости, 17.09.2022

Российские силы поразили более 140 националистов под Николаевом и Херсоном

Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:08

2022-09-17T13:08

2022-09-17T13:19

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

херсонская область

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска при ударах ВС РФ потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях, а также 5 танков и 14 единиц военной техники, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."В результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 5 танков и 14 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220917/minoborony-1817523291.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, херсонская область , николаевская область