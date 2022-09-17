https://ria.ru/20220917/tsiolkovskiy-1816995607.html

Биография Константина Циолковского

Биография Константина Циолковского - РИА Новости, 17.09.2022

Биография Константина Циолковского

Русский советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля, основоположник современной космонавтики Константин... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T06:15

2022-09-17T06:15

2022-09-17T06:15

справки

константин циолковский

российская государственная библиотека

российская академия наук

калуга

киров

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150484/59/1504845929_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_173c6fc970ab32ed9d59937d1af890ea.jpg

Русский советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, теории самолета и дирижабля, основоположник современной космонавтики Константин Эдуардович Циолковский родился 17 сентября (5 сентября по старому стилю) 1857 года в селе Ижевское Рязанской губернии в семье лесничего. С 1868 года вместе с родителями Константин Циолковский жил в Вятке (ныне Киров), где учился в гимназии. После перенесенной в детстве скарлатины он почти полностью потерял слух. Глухота не позволила продолжить учебу в гимназии, и с 14 лет Циолковский занимался самостоятельно.С 1873 по 1876 год он жил в Москве и занимался в библиотеке Румянцевского музея (ныне Российская государственная библиотека), изучал химию и физико-математические науки.В 1876 году он вернулся в Вятку и стал давать частные уроки. Осенью 1879 года Циолковский экстерном сдал экзамены в Рязанской гимназии на звание учителя уездных училищ. В 1880 году он был назначен преподавателем арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии. В течение 12 лет Циолковский жил и работал в Боровске. В 1892 году он был переведен на службу в Калугу, где преподавал физику и математику в гимназии и епархиальном училище.Циолковский практически с самого начала трудовой деятельности совмещал преподавание с научной работой. В 1880-1881 годах, не зная об уже сделанных открытиях, он написал свою первую научную работу "Теория газов". Вторая его работа, вышедшая в те же годы, "Механика животного организма", получила положительные отзывы крупнейших ученых и была издана. После ее публикации Циолковский был принят в Русское физико-химическое общество.В 1883 году он написал работу "Свободное пространство", где впервые сформулировал принцип работы реактивного двигателя.С 1884 года Циолковский работал над проблемами создания дирижабля и "обтекаемого" аэроплана, с 1886 года – над научным обоснованием ракет для межпланетных полетов. Систематически занимался разработкой теории движения реактивных аппаратов и предложил несколько их схем.В 1892 году вышел в свет его труд "Аэростат металлический управляемый" (о дирижабле). В 1897 году Циолковский сконструировал первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью. Он разработал методику эксперимента в ней и в 1900 году на субсидию Академии наук сделал продувки простейших моделей и определил коэффициент сопротивления шара, плоской пластинки, цилиндра, конуса и других тел. В 1903 году в журнале "Научное обозрение" появилась первая статья Циолковского по ракетной технике "Исследование мировых пространств реактивными приборами", в которой была обоснована реальная возможность применения реактивных приборов для межпланетных сообщений. Она прошла незамеченной для широких научных кругов. Вторая часть статьи, опубликованная в журнале "Вестник воздухоплавания" в 1911-1912 годах, вызвала большой резонанс. В 1914 году Циолковский издал отдельной брошюрой "Дополнение к "Исследованию мировых пространств реактивными приборами".После 1917 года его научная деятельность получила поддержку государства. В 1918 году Константин Циолковский был избран членом Социалистической академии общественных наук (с 1924 года – Коммунистическая академия, в 1936 году ее учреждения были переданы Академии наук СССР). В 1921 году ученый оставил педагогическую работу. В эти годы он работал над созданием теории полета реактивных самолетов, изобрел свою схему газотурбинного двигателя.В 1926-1929 годах Циолковский разработал теорию многоступенчатого ракетостроения, решил важные задачи, связанные с движением ракет в неоднородном поле тяготения, посадкой космического аппарата на поверхность планет, лишенных атмосферы, рассмотрел влияние атмосферы на полет ракеты, выдвинул идеи о создании ракеты – искусственного спутника Земли и околоземных орбитальных станций.В 1927 году Циолковский опубликовал теорию и схему поезда на воздушной подушке.В 1932 году он разработал теорию полета реактивных самолетов в стратосфере и схемы устройства самолетов с гиперзвуковыми скоростями.Циолковский – основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических скоростей, осуществимость межпланетных полетов и освоения человеком космического пространства. Он первым рассмотрел вопросы о медико-биологических проблемах, возникающих при длительных космических полетах. Кроме того, ученый выдвинул ряд идей, которые нашли применение в ракетостроении. Им предложены газовые рули для управления полетом ракеты, использование компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки космического корабля и многое другое.Константин Циолковский – автор ряда научно-фантастических произведений, а также исследований в других областях знаний: лингвистике, биологии и др.В 1932 году ученый был награжден орденом Трудового Красного Знамени.19 сентября 1935 года Константин Циолковский скончался. Был похоронен в Калуге в Загородном саду (ныне парк его имени).В 1954 году Академия наук СССР учредила золотую медаль имени К.Э. Циолковского "За выдающиеся работы в области межпланетных сообщений". С 1996 года Российская академия наук присуждает премию имени К.Э. Циолковского за выдающиеся работы в области межпланетных сообщений и использования космического пространства. В Калуге, Москве, Рязани и других городах сооружены памятники ученому. В Калуге создан мемориальный дом-музей Циолковского, который является мемориальным отделом калужского Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. В Кирове открыт Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, есть также музей ученого в селе Ижевское Спасского района Рязанской области. Именем Циолковского был назван кратер на Луне и малая планета, а также город, построенный рядом с космодромом "Восточный" (до 2015 года город назывался Углегорск). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

калуга

киров

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, константин циолковский, российская государственная библиотека, российская академия наук, калуга, киров, москва