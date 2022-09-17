https://ria.ru/20220917/tseny-1817486492.html

Рестораторы рассказали о стабилизации цен на импортные продукты в России

Рестораторы рассказали о стабилизации цен на импортные продукты в России - РИА Новости, 17.09.2022

Рестораторы рассказали о стабилизации цен на импортные продукты в России

Российские рестораторы фиксируют стабилизацию цен на закупку импортной продукции за счет налаживания логистики и нахождения новых поставщиков, продолжают... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T05:30

2022-09-17T05:30

2022-09-17T05:37

экономика

россия

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продукты

цены

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские рестораторы фиксируют стабилизацию цен на закупку импортной продукции за счет налаживания логистики и нахождения новых поставщиков, продолжают оставаться дорогими рыба и морепродукты, мясо и молочная бакалея, а доступнее заведениям стали сыры и сезонные овощи, рассказали РИА Новости представители отрасли.Бренд-шеф ресторана OPUS Виктор Титов согласился с этой позицией и отметил, что в феврале-марте рост цен на отдельные позиции импорта доходил до 40 процентов."Иногда приходило по два письма на неделе от одного поставщика с информацией о повышении. В данное время ситуация стабилизировалась. Мы наблюдаем падение на 20 процентов. Не все дистрибьютеры разглашают, что иностранные поставщики снижают цены, но это помогает рестораторам сохранять ассортимент", — заявил онДиректор по закупкам холдинга Novikov Group Елена Шаргородская, в свою очередь, отметила, что по сравнению с 2021 годом больше всего цены выросли на рыбу и морепродукты.При этом она рассказала о снижении цен на сезонные продукты: салатные листья, помидоры, огурцы, ягоды и грибы, которые подешевели в среднем на 30 процентов. "На столько же упал в цене и авокадо. Кроме того, импортные сыры стали для нас выгоднее на 15 процентов", — уточнила Шаргородская.По словам Муратова, после роста в начале года на 20 процентов снизились цены на угорь и креветки, а мидии подешевели почти на 25 процентов.Дефицит и ценыРестораторы заявили, что острого дефицита продуктов не испытывают, однако сообщили, что некоторые продукты им теперь недоступны.Он отметил, что закупочная цена импортного лосося выросла в 2,8 раза по сравнению с мартом этого года.С этим согласился и бренд-шеф ресторана OPUS, рассказав, что в цене вырос и отечественный лосось "В начале года килограмм мурманского лосося стоил 1 тысячу рублей, на пике доходил до 2,2 тысячи и сейчас снизился до 1,5 тысячи. С рынка полностью исчез фаррерский лосось", — сообщил Титов.Управляющая рестораном Folk Ирина Докунина отметила, что выросли в цене и локальные сыры и молоко (около десяти процентов), сливочное масло (20 процентов). В заведении наблюдают рост цен и на мраморную говядину.В холдинге Novikov Group сообщили, что испытывают сложности с японскими продуктами: тесто, соусы, майонез, а также с японской рыбой, рисом и мясом. Управляющая рестораном Folk подтвердила, что и они практически перестали получать японскую рыбу и японское мясо. В то же время Титов рассказал, что их рестораны уже начали получать рыбу и морепродукты из Японии по ценам начала года.По данным Титова, икра разделилась на два фронта: черная выросла на десять процентов, а красная стала дешевле и продается в ценовом коридоре 2017 года. Эксперт сообщил о повышении цен и на алкоголь, завозимый из Америки и Англии, на 15-20 процентов."Сейчас дистрибьюторы продают остатки. Тяжело найти на рынке и немецкое пиво. В закупке подорожало и шампанское на 25-30 процентов", — добавил он."Мы пересмотрели многие блюда и вывели подорожавшие позиции из меню, предложив гостю альтернативы из других стран, но преимущественно отечественные. В итоге средняя стоимость блюд осталось той же, гость изменений в цене не заметил", — сообщили в пресс-службе сети ресторанов "Магадан".Бренд-шеф ресторана OPUS, в свою очередь, заявил, что в такие периоды происходит не только переориентация сбыта, но и вкусов потребителей, в том числе в сторону импортозамещающей продукции."Импортозамещение идет семимильными шагами, некоторые бренды из близлежащего зарубежья и стран СНГ широко присутствуют уже сейчас на нашем на рынке и начали отвоевывать свои уникальные ниши. В некоторой степени в нашей сфере наметилась тенденция спада на востребованность западных брендов и поиски нового продукта. Сложно сказать, как долго продержится этот интерес, но многие сейчас действительно готовы открыть для себя что-то новое и посмотреть в сторону Востока", — заключил Титов.

https://ria.ru/20220719/drozhzhi-1803364783.html

https://ria.ru/20220708/prodovolstvie-1801263393.html

https://ria.ru/20220901/proekty-1813752018.html

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экономика, россия, общество, продукты, цены