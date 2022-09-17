https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html

Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист

Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист - РИА Новости, 17.09.2022

Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим продолжает проявлять себя как террорист, а террористы должны быть уничтожены. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T23:35

2022-09-17T23:35

2022-09-17T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим продолжает проявлять себя как террорист, а террористы должны быть уничтожены."Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться", - отметил глава ДНР в видеообращении в его Telegram-канале.Пушилин также опроверг информацию, что Диброва и Щурово находятся под контролем украинских войск. Он добавил, что бои продолжаются.

https://ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817608629.html

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина