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Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист
Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист - РИА Новости, 17.09.2022
Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим продолжает проявлять себя как террорист, а террористы должны быть уничтожены. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:35
2022-09-17T23:35
2022-09-17T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим продолжает проявлять себя как террорист, а террористы должны быть уничтожены."Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться", - отметил глава ДНР в видеообращении в его Telegram-канале.Пушилин также опроверг информацию, что Диброва и Щурово находятся под контролем украинских войск. Он добавил, что бои продолжаются.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина
Пушилин заявил, что киевский режим продолжает себя проявлять как террорист
Пушилин: Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористов надо уничтожать