https://ria.ru/20220917/tayvan-1817498502.html
Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян
Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян - РИА Новости, 17.09.2022
Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян
Тайвань в этом году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан РФ, сообщает Центральное информационное агентство... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:27
2022-09-17T09:27
2022-09-17T10:17
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ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Тайвань в этом году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан РФ, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на МИД острова.В сентябре 2018 года МИД Тайваня сообщил, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней, позже срок разрешенного пребывания без визы был увеличен до 21 дня. Безвизовый режим распространялся на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.Программа действовала для граждан РФ, Таиланда, Брунея и Филиппин, и продлевалась каждый год 31 июля, однако в этом году Россия из программы была исключена.Тем не менее, из-за пандемии реализация всех программ безвизового въезда для всех иностранных граждан была приостановлена с 2020 году в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, только в этом году Тайвань вновь возобновил безвизовый режим для граждан 14 стран, включая США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и ряд европейских государств.
https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тайвань, таиланд, новости - туризм
В мире, Россия, Тайвань, Таиланд, Туризм, Новости - Туризм
09:27 17.09.2022 (обновлено: 10:17 17.09.2022)
Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян
Тайвань в этом году не продлил срок действия программы безвизового въезда для россиян