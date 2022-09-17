https://ria.ru/20220917/tayvan-1817498502.html

Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян

Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян - РИА Новости, 17.09.2022

Тайвань не продлил действие программы безвизового въезда для россиян

Тайвань в этом году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан РФ, сообщает Центральное информационное агентство... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:27

2022-09-17T09:27

2022-09-17T10:17

в мире

россия

тайвань

таиланд

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Тайвань в этом году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан РФ, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на МИД острова.В сентябре 2018 года МИД Тайваня сообщил, что россияне могут без виз въезжать и находиться на острове до 14 дней, позже срок разрешенного пребывания без визы был увеличен до 21 дня. Безвизовый режим распространялся на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.Программа действовала для граждан РФ, Таиланда, Брунея и Филиппин, и продлевалась каждый год 31 июля, однако в этом году Россия из программы была исключена.Тем не менее, из-за пандемии реализация всех программ безвизового въезда для всех иностранных граждан была приостановлена с 2020 году в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, только в этом году Тайвань вновь возобновил безвизовый режим для граждан 14 стран, включая США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и ряд европейских государств.

https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html

россия

тайвань

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, тайвань, таиланд, новости - туризм