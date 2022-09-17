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Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/tanki-1817484611.html
Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков
Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков - РИА Новости, 17.09.2022
Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "загадкой" отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:18
2022-09-17T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
кристина ламбрехт
джо байден
украина
германия
мид украины
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "загадкой" отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Собеседник газеты назвал эту ситуацию "необъяснимой", поскольку, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.Глава украинского МИД потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку танков в ближайшее время."Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас", — утверждает дипломат.В четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.Ранее Bloomberg писал о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают передачу оружия Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html
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в мире, олаф шольц, кристина ламбрехт, джо байден, украина, германия, мид украины, вооруженные силы украины, минобороны германии, киев, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Кристина Ламбрехт, Джо Байден, Украина, Германия, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Минобороны Германии, Киев, Дмитрий Кулеба
03:18 17.09.2022 (обновлено: 10:33 17.09.2022)
 
Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков

Глава МИД Украины Кулеба назвал загадкой отказ канцлера ФРГ Шольца поставлять танки Киеву

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "загадкой" отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Собеседник газеты назвал эту ситуацию "необъяснимой", поскольку, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.

"Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?" — возмутился Кулеба.

Глава украинского МИД потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку танков в ближайшее время.
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"Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас", — утверждает дипломат.
В четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.
Ранее Bloomberg писал о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.
На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают передачу оружия Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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