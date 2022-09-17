https://ria.ru/20220917/tanki-1817484611.html

Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков

Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков - РИА Новости, 17.09.2022

Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "загадкой" отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T03:18

2022-09-17T03:18

2022-09-17T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

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украина

германия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "загадкой" отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Собеседник газеты назвал эту ситуацию "необъяснимой", поскольку, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.Глава украинского МИД потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку танков в ближайшее время."Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас", — утверждает дипломат.В четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.Ранее Bloomberg писал о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают передачу оружия Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220916/tanki-1817146446.html

https://ria.ru/20220915/rakety-1817060474.html

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