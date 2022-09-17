03:18 17.09.2022 (обновлено: 10:33 17.09.2022)
Кулеба не смог разгадать загадку Шольца с поставкой танков
Глава МИД Украины Кулеба назвал загадкой отказ канцлера ФРГ Шольца поставлять танки Киеву
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает "загадкой" отказ Германии поставлять танки Киеву. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Собеседник газеты назвал эту ситуацию "необъяснимой", поскольку, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.
"Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?" — возмутился Кулеба.
Глава украинского МИД потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца начать отправку танков в ближайшее время.
"Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас", — утверждает дипломат.
В четверг глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о предоставлении Украине новой военной помощи. Немецкие власти решили ограничиться двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.
Ранее Bloomberg писал о негласной договоренности стран Запада не поставлять танки Киеву. Агентство также указало на ограниченный парк основных боевых машин у армии ФРГ, из-за чего Берлин не может позволить передать часть танков ВСУ.
На фоне специальной военной операции США и их союзники по НАТО продолжают передачу оружия Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поставки Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что все это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.