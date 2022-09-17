https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817527920.html
Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня
Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня - РИА Новости, 17.09.2022
Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня
Военнослужащие Киргизии нарушают требования о прекращения огня, сообщили журналистам в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:55
2022-09-17T09:55
2022-09-17T13:37
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Военнослужащие Киргизии нарушают требования о прекращения огня, сообщили журналистам в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана."Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведётся обстрел приграничных районов Таджикистана", - сказали в пресс-службе.В частности, утверждают в ГКНБ Таджикистана, накануне вечером в сельском джамоате "Овчи-Калача" Бободжон Гафуровского района с помощью боевого беспилотного летательного аппарата была разрушена мечеть, расположенная рядом со школой №8, также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественного и личного транспорта."Наряду с этим, наблюдается размещение дополнительных военных сил и средств вооруженных сил Киргизии на границе и укрепление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям киргизских военнослужащих для дестабилизации обстановки", - сказали в пресс-службе.Подчеркивается, что Таджикистан является сторонником восстановления безопасности и стабильности на границе двух соседних стран, направляет все свои усилия на проведение переговоров и разрешение конфликта дипломатическим путём.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Однако утром в субботу стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах.
https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
09:55 17.09.2022 (обновлено: 13:37 17.09.2022)
Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня
ГКНБ Таджикистана заявил об обстреле киргизскими пограничниками приграничных районов
ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Военнослужащие Киргизии нарушают требования о прекращения огня, сообщили журналистам в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
"Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведётся обстрел приграничных районов Таджикистана", - сказали в пресс-службе.
В частности, утверждают в ГКНБ Таджикистана, накануне вечером в сельском джамоате "Овчи-Калача" Бободжон Гафуровского района с помощью боевого беспилотного летательного аппарата была разрушена мечеть, расположенная рядом со школой №8, также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественного и личного транспорта.
"Наряду с этим, наблюдается размещение дополнительных военных сил и средств вооруженных сил Киргизии на границе и укрепление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям киргизских военнослужащих для дестабилизации обстановки", - сказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Таджикистан является сторонником восстановления безопасности и стабильности на границе двух соседних стран, направляет все свои усилия на проведение переговоров и разрешение конфликта дипломатическим путём.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Однако утром в субботу стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах.