https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817527920.html

Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня

Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня - РИА Новости, 17.09.2022

Таджикистан обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня

Военнослужащие Киргизии нарушают требования о прекращения огня, сообщили журналистам в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:55

2022-09-17T09:55

2022-09-17T13:37

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817319996_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_4fce70f633567960fe2e67b35a5fbe0e.jpg

ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Военнослужащие Киргизии нарушают требования о прекращения огня, сообщили журналистам в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана."Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведётся обстрел приграничных районов Таджикистана", - сказали в пресс-службе.В частности, утверждают в ГКНБ Таджикистана, накануне вечером в сельском джамоате "Овчи-Калача" Бободжон Гафуровского района с помощью боевого беспилотного летательного аппарата была разрушена мечеть, расположенная рядом со школой №8, также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественного и личного транспорта."Наряду с этим, наблюдается размещение дополнительных военных сил и средств вооруженных сил Киргизии на границе и укрепление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям киргизских военнослужащих для дестабилизации обстановки", - сказали в пресс-службе.Подчеркивается, что Таджикистан является сторонником восстановления безопасности и стабильности на границе двух соседних стран, направляет все свои усилия на проведение переговоров и разрешение конфликта дипломатическим путём.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Однако утром в субботу стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах.

https://ria.ru/20220917/odkb-1817507688.html

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии