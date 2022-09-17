https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817519175.html

В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня

В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 17.09.2022

В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:36

2022-09-17T12:36

2022-09-17T12:36

в мире

таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны.В ведомстве утверждают, что в 11.10 местного времени (09.10 мск) командир войсковой части 707-й МВД Киргизии, дислоцированной в бывшем здании школы села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" и село Сомониён города Исфара."Данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Киргизии", - отметили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.В 07.30 (05.30 мск) в субботу состоялась встреча командующих пограничными войсками Таджикистана и Киргизии по поводу выполнения условий объявленного режима прекращения огня. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции", - говорится в информации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром в субботу столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии