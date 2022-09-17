https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817519175.html
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 17.09.2022
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:36
2022-09-17T12:36
2022-09-17T12:36
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны.В ведомстве утверждают, что в 11.10 местного времени (09.10 мск) командир войсковой части 707-й МВД Киргизии, дислоцированной в бывшем здании школы села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" и село Сомониён города Исфара."Данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Киргизии", - отметили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.В 07.30 (05.30 мск) в субботу состоялась встреча командующих пограничными войсками Таджикистана и Киргизии по поводу выполнения условий объявленного режима прекращения огня. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции", - говорится в информации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром в субботу столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня
ГКНБ Таджикистана обвинил Киргизию в очередном нарушении режима прекращения огня
ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны.
В ведомстве утверждают, что в 11.10 местного времени (09.10 мск) командир войсковой части 707-й МВД Киргизии, дислоцированной в бывшем здании школы села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" и село Сомониён города Исфара.
"Данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Киргизии", - отметили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
В 07.30 (05.30 мск) в субботу состоялась встреча командующих пограничными войсками Таджикистана и Киргизии по поводу выполнения условий объявленного режима прекращения огня. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции", - говорится в информации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром в субботу столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.