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В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 17.09.2022
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В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 17.09.2022
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:36
2022-09-17T12:36
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны.В ведомстве утверждают, что в 11.10 местного времени (09.10 мск) командир войсковой части 707-й МВД Киргизии, дислоцированной в бывшем здании школы села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" и село Сомониён города Исфара."Данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Киргизии", - отметили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.В 07.30 (05.30 мск) в субботу состоялась встреча командующих пограничными войсками Таджикистана и Киргизии по поводу выполнения условий объявленного режима прекращения огня. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции", - говорится в информации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром в субботу столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
12:36 17.09.2022
 
В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении режима прекращения огня

ГКНБ Таджикистана обвинил Киргизию в очередном нарушении режима прекращения огня

© Sputnik / Табылды КадырбековВоеннослужащие Киргизии
Военнослужащие Киргизии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Военнослужащие Киргизии. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 17 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил об очередном нарушении режима прекращения огня с киргизской стороны.
В ведомстве утверждают, что в 11.10 местного времени (09.10 мск) командир войсковой части 707-й МВД Киргизии, дислоцированной в бывшем здании школы села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара" и село Сомониён города Исфара.
Пограничная вышка в Киргизии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Главы погранслужб Киргизии и Таджикистана провели переговоры
"Данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Киргизии", - отметили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
В 07.30 (05.30 мск) в субботу состоялась встреча командующих пограничными войсками Таджикистана и Киргизии по поводу выполнения условий объявленного режима прекращения огня. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки, возвращения дополнительных сил и средств на исходные позиции", - говорится в информации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром в субботу столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
Киргизско-таджикский участок госграницы зачастую становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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В миреТаджикистанКиргизияСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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