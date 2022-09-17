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В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить - РИА Новости, 17.09.2022
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В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить
В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить - РИА Новости, 17.09.2022
В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить
Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:26
2022-09-17T20:57
цены на нефть
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий Китая, заявил в эфире Fox news сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон."Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", — сказал он.По мнению Коттона, политика Байдена — это провал, который приведет к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта."Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того, чтобы мерзнуть этой мрачной зимой", — посетовал Коттон.В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству (МЭА) согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html
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цены на нефть, джо байден, сша, в мире
Цены на нефть, Джо Байден, США, В мире
19:26 17.09.2022 (обновлено: 20:57 17.09.2022)
 
В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить

Сенатор Том Коттон: война против американской энергетики сделает США зависимыми от Китая

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий Китая, заявил в эфире Fox news сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
"Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", — сказал он.
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По мнению Коттона, политика Байдена — это провал, который приведет к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта.
"Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того, чтобы мерзнуть этой мрачной зимой", — посетовал Коттон.
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В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству (МЭА) согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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