https://ria.ru/20220917/ssha-1817578822.html

В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить

В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить - РИА Новости, 17.09.2022

В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить

Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T19:26

2022-09-17T19:26

2022-09-17T20:57

цены на нефть

джо байден

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в мире

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий Китая, заявил в эфире Fox news сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон."Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", — сказал он.По мнению Коттона, политика Байдена — это провал, который приведет к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта."Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того, чтобы мерзнуть этой мрачной зимой", — посетовал Коттон.В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству (МЭА) согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220917/zapret-1817550903.html

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сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, джо байден, сша, в мире