19:26 17.09.2022 (обновлено: 20:57 17.09.2022)
В сенате США признались, что ведут войну, в которой им не победить
Сенатор Том Коттон: война против американской энергетики сделает США зависимыми от Китая
© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий Китая, заявил в эфире Fox news сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон.
"Мы здесь, в США, воюем против добычи энергоносителей, в то же время становясь зависимыми от китайской энергии", — сказал он.
По мнению Коттона, политика Байдена — это провал, который приведет к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта.
"Европа могла бы закупать у нас нефть и газ, чтобы отапливать дома и предприятия, вместо того, чтобы мерзнуть этой мрачной зимой", — посетовал Коттон.
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В марте Байден объявил о высвобождении 180 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны в течение шести месяцев для снижения цен на топливо. Поддержавшие решение Вашингтона партнеры по Международному энергетическому агентству (МЭА) согласились выделить еще 60 миллионов баррелей. В июне текущего года объемы стратегических запасов нефти в США упали до рекордно низких 538 миллионов баррелей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников Москвы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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