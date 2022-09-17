18:29 17.09.2022 (обновлено: 20:21 17.09.2022)
США толкают Европу в военное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
Лукашенко: США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины.
"США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.
Он добавил, что во всех этих действиях присутствует и еще одна цель – Европа. "Америка является единственной страной – выгодополучателем от того, что происходит здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина – завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и в соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что при таком поведении в мире американские политики полностью игнорируют "внутренние противоречия на грани гражданского противостояния".
Белоруссия во второй раз отмечает госпраздник День народного единства. В июне 2021 года президент Белоруссии подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства 17 сентября. Дата праздника связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории.