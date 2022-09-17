https://ria.ru/20220917/ssha-1817496357.html
В ГД осудили решение Минфина США позволить СМИ вести финоперации в России
В ГД осудили решение Минфина США позволить СМИ вести финоперации в России - РИА Новости, 17.09.2022
В ГД осудили решение Минфина США позволить СМИ вести финоперации в России
Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что в комиссии расценили... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:06
2022-09-17T09:06
2022-09-17T09:17
россия
сша
госдума рф
министерство финансов сша
василий пискарев
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что в комиссии расценили разрешение СМИ США проводить финансовые операции в РФ как вмешательство во внутренние дела России.Минфин США частично разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в России, необходимые для обеспечения их работы, свидетельствует опубликованная ведомством в четверг лицензия."Минфин США вновь разрешил своим СМИ обходить санкции против России – проводить финансовые операции, нанимать вспомогательный персонал в нашей стране. При этом не прекращается дискриминация в отношении российских журналистов, работающих в Соединённых Штатах, которые постоянно сталкиваются с препятствиями в открытии редакционных счетов и проведении платежей", - заявил Пискарев.Также он отметил, что при этом американским СМИ запрещается взаимодействие с российскими телеканалами "Россия-1", НТВ и "Первый канал".По словам парламентария, здесь налицо продолжение свойственной администрации США политики двойных стандартов."Расцениваем подобные действия в русле нарастающего вмешательства в наши внутренние дела. США и их западные союзники в последние месяцы резко увеличили финансирование идеологических диверсий против России, антироссийской пропаганды в своих странах. Комиссия Госдумы неоднократно фиксировала участие многих американских СМИ в скоординированной публикации фейков о нашей стране и событиях на Украине", - сообщил Пискарев.Провокации недружественных стран в отношении России не останутся незамеченными и получат адекватный, в том числе законодательный ответ, добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139108.html
https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, госдума рф, министерство финансов сша, василий пискарев, нтв (телеканал)
Россия, США, Госдума РФ, Министерство финансов США, Василий Пискарев, НТВ (телеканал)
09:06 17.09.2022 (обновлено: 09:17 17.09.2022)
В ГД осудили решение Минфина США позволить СМИ вести финоперации в России
В ГД назвали разрешение американским СМИ вести финансовые операции в России вмешательством
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что в комиссии расценили разрешение СМИ США проводить финансовые операции в РФ как вмешательство во внутренние дела России.
Минфин США
частично разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в России, необходимые для обеспечения их работы, свидетельствует опубликованная ведомством в четверг лицензия.
"Минфин США вновь разрешил своим СМИ обходить санкции против России – проводить финансовые операции, нанимать вспомогательный персонал в нашей стране. При этом не прекращается дискриминация в отношении российских журналистов, работающих в Соединённых Штатах, которые постоянно сталкиваются с препятствиями в открытии редакционных счетов и проведении платежей", - заявил Пискарев.
Также он отметил, что при этом американским СМИ запрещается взаимодействие с российскими телеканалами "Россия-1", НТВ
и "Первый канал".
По словам парламентария, здесь налицо продолжение свойственной администрации США политики двойных стандартов.
"Расцениваем подобные действия в русле нарастающего вмешательства в наши внутренние дела. США и их западные союзники в последние месяцы резко увеличили финансирование идеологических диверсий против России, антироссийской пропаганды в своих странах. Комиссия Госдумы неоднократно фиксировала участие многих американских СМИ в скоординированной публикации фейков о нашей стране и событиях на Украине", - сообщил Пискарев.
Провокации недружественных стран в отношении России не останутся незамеченными и получат адекватный, в том числе законодательный ответ, добавил парламентарий.