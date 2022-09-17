https://ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817608629.html

Спецоперация, 17 сентября: Киев возобновил обстрелы Запорожской АЭС

Спецоперация, 17 сентября: Киев возобновил обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.09.2022

Спецоперация, 17 сентября: Киев возобновил обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщило российское Минобороны; элитный боец с позывным... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T23:04

2022-09-17T23:04

2022-09-17T23:04

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

россия

украина

сша

джо байден

владимир рогов

алексей кулемзин (донецк)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские войска возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщило российское Минобороны; элитный боец с позывным "Ветер" рассказал РИА Новости, что считает Россию способной справиться с задачами спецоперации на Украине без мобилизации; в результате обстрела одного из районов Донецка погибли четыре человека, пострадали восемь, в том числе репортер венесуэльского телеканала TeleSUR, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ситуация на ЗАЭСВойска Украины возобновили обстрелы района Запорожской АЭС, за сутки ими выпущено 15 снарядов, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети после почти недельного использования генераторов и резервных линий электропередачи, сообщили в субботу в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).Ход операцииАмериканские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости в субботу информированный источник. Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, ракеты применяют воздушные силы Украины с самолетов МиГ-29 и Су-27.Минобороны России опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск в ходе специальной военной операции. На видео демонстрируются кадры, снятые военнослужащими РФ, на которых российский бронетранспортер БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. Затем показан поставленный украинским войскам из США БТР M113, который противостоял российской боевой машине и был брошен боевиками Украины.Боец с позывным "Ветер" из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации, считает, что Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации. Сообщения о возможной мобилизации начали появляться сразу после начала спецоперации. Однако в Кремле говорили, что таких планов нет."Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца", - сказал военнослужащий РИА Новости, отвечая на вопрос, нужна ли полная или частичная мобилизация.Освобожденные территорииВ южной части Мелитополя совершен подрыв линий электропередачи, повреждены две железобетонные опоры, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области. По данным ведомства, при выезде на место происшествия правоохранители установили, что были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района. Проводится проверка. Позднее, как сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, в городе прозвучала серия из пяти взрывов.Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска. Корреспондент РИА Новости побывал на месте происшествия. Около 9 утра 16 сентября было были убиты Бойко Олег Вадимович, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Бойко Людмила Ивановна, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. По уточненной информации от органов следствия, погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова, рассказал сотрудник оперативной службы. Свидетели сообщают, что слышали глухие звуки выстрела; убийца, предположительно, пользовался глушителем.Ближе к вечеру в Херсоне стали слышны взрывы - прозвучало около пяти, по информации корреспондента РИА Новости, сработало ПВО. Позднее оперативные службы сообщили о том, что в центре Херсона стали слышны звуки стрелкового оружия. При этом, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, там началась ликвидация диверсионно-разведывательной группы, никакого "прорыва" украинских сил при этом в городе не было.Обстрелы ДонецкаУкраинские войска за 35 минут в середине дня в субботу четыре раза обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка, выпустив в сумме 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Снаряд попал в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Кроме того, как сообщил корреспондент РИА Новости, украинские военные нанесли удар по зданию "Почты Донбасса" в Донецке.На месте обстрела центра Донецка были обнаружены осколки боеприпасов образца НАТО, сообщил РИА Новости представитель Донецкой Народной Республики в СЦКК.Всего, как сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики, при обстреле Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, погибли четыре человека и пострадали восемь человек. Репортер венесуэльского телеканала TeleSUR пострадал при обстреле, также сообщил штаб.Ближе к 9 часам вечера в субботу украинские войска снова начали обстрел Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости.Обстрелы территории РоссииОдин человек погиб, двое пострадали при обстреле белгородского села Красный Хутор со стороны Украины, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников."В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека - двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась. Выражаю глубокие соболезнования", - написал Иконников в своем Telegram-канале.Международная обстановкаПрезидент США Джо Байден пригрозил России последствиями в том случае, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Соответствующее интервью он сделал в интервью телеканалу CBS. Журналист спросил Байдена, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений."Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ ", – сказал Байден.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине ответил, что все указано в ядерной доктрине РФ.Единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия являются атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые провели США в августе 1945 года. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

https://ria.ru/20220917/geroy-1817607270.html

https://ria.ru/20220917/ukraina-1817594978.html

https://ria.ru/20220917/prokuror-1817578668.html

https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

https://ria.ru/20220917/erdogan-1817558723.html

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запорожская аэс, россия, украина, сша, джо байден, владимир рогов, алексей кулемзин (донецк)