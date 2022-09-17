https://ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817527747.html
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ
Уже почти 5 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:35
2022-09-17T13:35
2022-09-17T13:35
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уже почти 5 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220917/ukraina-1817525749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
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ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ
Российские силы за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч украинских танков