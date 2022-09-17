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ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817527747.html
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ
Уже почти 5 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T13:35
2022-09-17T13:35
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уже почти 5 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:35 17.09.2022
 
ВС России за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ

Российские силы за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч украинских танков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уже почти 5 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1973 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4998 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

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