05:59 17.09.2022 (обновлено: 06:10 17.09.2022)
В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет
В Сочи три горных курорта с 16 сентября стали продавать единый прогулочный билет
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гости горного кластера Сочи могут впервые воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта", сообщает официальный портал города.
Новация позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом. На выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или "Красная Поляна". Общее время прогулки в среднем темпе по хребту, расположенному на высотах 2060-2340 метров над уровнем моря, составляет не более четырех часов.
Новация позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом. На выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или "Красная Поляна". Общее время прогулки в среднем темпе по хребту, расположенному на высотах 2060-2340 метров над уровнем моря, составляет не более четырех часов.
В ясную погоду с гребня Аибги можно увидеть Главный Кавказский хребет, включая близлежащие массивы Ачишхо, Аишхо, Псеашхо. Еще это возможность наблюдать за осенней миграцией птиц, следующих через на зимовку в страны Азии и Африки.
Трек по горному хребту состоит из двух участков. Отрезок от Роза Пик до станции "Приют Ветров" на Альпике подойдет для гостей любого уровня подготовки, в том числе для походов с детьми. Преодолеть его можно в течение часа практически без набора высоты.
Трек по горному хребту состоит из двух участков. Отрезок от Роза Пик до станции "Приют Ветров" на Альпике подойдет для гостей любого уровня подготовки, в том числе для походов с детьми. Преодолеть его можно в течение часа практически без набора высоты.
Путь от "Приюта Ветров" на "Альпике" до курорта "Красная Поляна" уже сложнее, требует хорошей физической подготовки и рекомендован для посещения в сопровождении горных гидов. Туристам предстоят подъемы и спуски с общим перепадом высот более 200 метров. Прохождение этого участка маршрута займет около трех часов.