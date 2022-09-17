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В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет - РИА Новости, 17.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220917/sochi-1817376736.html
В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет
В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет - РИА Новости, 17.09.2022
В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет
Гости горного кластера Сочи могут впервые воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта", сообщает официальный портал города.Новация позволит туристам РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T05:59
2022-09-17T06:10
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
азия
африка
газпром
роза хутор
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гости горного кластера Сочи могут впервые воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта", сообщает официальный портал города.Новация позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом. На выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или "Красная Поляна". Общее время прогулки в среднем темпе по хребту, расположенному на высотах 2060-2340 метров над уровнем моря, составляет не более четырех часов.В ясную погоду с гребня Аибги можно увидеть Главный Кавказский хребет, включая близлежащие массивы Ачишхо, Аишхо, Псеашхо. Еще это возможность наблюдать за осенней миграцией птиц, следующих через на зимовку в страны Азии и Африки.Трек по горному хребту состоит из двух участков. Отрезок от Роза Пик до станции "Приют Ветров" на Альпике подойдет для гостей любого уровня подготовки, в том числе для походов с детьми. Преодолеть его можно в течение часа практически без набора высоты.Путь от "Приюта Ветров" на "Альпике" до курорта "Красная Поляна" уже сложнее, требует хорошей физической подготовки и рекомендован для посещения в сопровождении горных гидов. Туристам предстоят подъемы и спуски с общим перепадом высот более 200 метров. Прохождение этого участка маршрута займет около трех часов.
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туризм, новости - туризм, сочи, азия, африка, газпром, роза хутор
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Азия, Африка, Газпром, Роза Хутор
05:59 17.09.2022 (обновлено: 06:10 17.09.2022)
 
В Сочи горные курорты стали продавать единый прогулочный билет

В Сочи три горных курорта с 16 сентября стали продавать единый прогулочный билет

© РИА Новости / Мария СеливановаКрасная Поляна. Туристы на Папоротниковой тропе
Красная Поляна. Туристы на Папоротниковой тропе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гости горного кластера Сочи могут впервые воспользоваться единым прогулочным билетом "Три курорта", сообщает официальный портал города.

Новация позволит туристам подняться на одном курорте и спуститься на другом. На выбор: "Газпром Альпика", "Роза Хутор" или "Красная Поляна". Общее время прогулки в среднем темпе по хребту, расположенному на высотах 2060-2340 метров над уровнем моря, составляет не более четырех часов.
В ясную погоду с гребня Аибги можно увидеть Главный Кавказский хребет, включая близлежащие массивы Ачишхо, Аишхо, Псеашхо. Еще это возможность наблюдать за осенней миграцией птиц, следующих через на зимовку в страны Азии и Африки.

Трек по горному хребту состоит из двух участков. Отрезок от Роза Пик до станции "Приют Ветров" на Альпике подойдет для гостей любого уровня подготовки, в том числе для походов с детьми. Преодолеть его можно в течение часа практически без набора высоты.
Путь от "Приюта Ветров" на "Альпике" до курорта "Красная Поляна" уже сложнее, требует хорошей физической подготовки и рекомендован для посещения в сопровождении горных гидов. Туристам предстоят подъемы и спуски с общим перепадом высот более 200 метров. Прохождение этого участка маршрута займет около трех часов.

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