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США хотят увеличить внутреннее производство "натовских" снарядов и HIMARS

США хотят увеличить внутреннее производство "натовских" снарядов и HIMARS - РИА Новости, 17.09.2022

США хотят увеличить внутреннее производство "натовских" снарядов и HIMARS

Армия США хочет в ближайшие несколько лет увеличить внутреннее производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, GMLR и HIMARS на фоне ситуации на... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T00:24

2022-09-17T00:24

2022-09-17T00:38

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Армия США хочет в ближайшие несколько лет увеличить внутреннее производство снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, GMLR и HIMARS на фоне ситуации на Украине, сообщает издание Defense One со ссылкой на начальника отдела закупок армии Дага Буша.Буш отметил, что предпринимаемые меры будут иметь "основополагающее значение" для поддержки Украины, а также для "пополнения" американских запасов.По его словам, на то, чтобы начать производить восемь HIMARS в месяц вместо пяти необходимо от нескольких месяцев до года.Как считает начальник отдела закупок, в армии пока достаточно оружия для прохождения обучения и выполнения миссий.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20220916/obstrel-1817190405.html

https://ria.ru/20220915/minoborony-1816977304.html

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рсзо himars, украина, сша, нато, bae systems, lockheed martin , в мире