11:52 17.09.2022 (обновлено: 11:53 17.09.2022)
СК России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих
СК России сообщил о возбуждении ряда новых уголовных дел против военнослужащих ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками
Сотрудник следственного комитета на месте обстрела украинскими войсками . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще ряд уголовных дел в отношении украинских военнослужащих по статье за жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов ведения войны, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, в период с 7 по 14 сентября ряд украинских военнослужащих отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 граждан получили ранения. Повреждены 77 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в Докучаевске повреждено здание детского сада, три маленьких ребенка получили ранения.
"В Следственном комитете России возбужден еще ряд уголовных дел в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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