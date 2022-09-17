https://ria.ru/20220917/sk-1817514398.html

СК России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих

СК России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих - РИА Новости, 17.09.2022

СК России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих

Следственный комитет РФ возбудил еще ряд уголовных дел в отношении украинских военнослужащих по статье за жестокое обращение с гражданским населением и... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T11:52

2022-09-17T11:52

2022-09-17T11:53

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

докучаевск

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще ряд уголовных дел в отношении украинских военнослужащих по статье за жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов ведения войны, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, в период с 7 по 14 сентября ряд украинских военнослужащих отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, таких как Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате погибли восемь мирных жителей, более 20 граждан получили ранения. Повреждены 77 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в Докучаевске повреждено здание детского сада, три маленьких ребенка получили ранения."В Следственном комитете России возбужден еще ряд уголовных дел в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220916/delo-1817246136.html

донецк (днр)

россия

докучаевск

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донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, владимир путин, россия, докучаевск, происшествия