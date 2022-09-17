https://ria.ru/20220917/siriya-1817600203.html

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии - РИА Новости, 17.09.2022

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии

Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:03

2022-09-17T22:03

2022-09-17T22:16

война в сирии

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сирия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Боевики незаконного вооруженного формирования "Магавир эс-Саура", действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят провокации против Сирийской Арабской Армии", - сказал Егоров на брифинге.

https://ria.ru/20220917/ataka-1817481186.html

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эт-танф

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в мире, сша, эт-танф, сирия, сирийская арабская армия