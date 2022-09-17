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Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии - РИА Новости, 17.09.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220917/siriya-1817600203.html
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии - РИА Новости, 17.09.2022
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:03
2022-09-17T22:16
война в сирии
в мире
сша
эт-танф
сирия
сирийская арабская армия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Боевики незаконного вооруженного формирования "Магавир эс-Саура", действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят провокации против Сирийской Арабской Армии", - сказал Егоров на брифинге.
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в мире, сша, эт-танф, сирия, сирийская арабская армия
Война в Сирии, В мире, США, Эт-Танф, Сирия, Сирийская арабская армия
22:03 17.09.2022 (обновлено: 22:16 17.09.2022)
 
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии

Действующие в оккупированной США зоне боевики готовят провокации против объектов в Сирии

© Capt. Jason WelchВоеннослужащие армии США на ближнем Востоке
Военнослужащие армии США на ближнем Востоке
© Capt. Jason Welch
Военнослужащие армии США на ближнем Востоке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Боевики незаконного вооруженного формирования "Магавир эс-Саура", действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят провокации против Сирийской Арабской Армии", - сказал Егоров на брифинге.

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