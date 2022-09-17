https://ria.ru/20220917/siriya-1817600203.html
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии - РИА Новости, 17.09.2022
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:03
2022-09-17T22:03
2022-09-17T22:16
война в сирии
в мире
сша
эт-танф
сирия
сирийская арабская армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154830/04/1548300459_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_43049cbc0db8871a13f7324e19340d24.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Действующие в оккупированной США зоне Эт-Танф боевики готовят провокации против объектов в Сирии, поступают сообщения о подготовке диверсантов, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Боевики незаконного вооруженного формирования "Магавир эс-Саура", действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят провокации против Сирийской Арабской Армии", - сказал Егоров на брифинге.
https://ria.ru/20220917/ataka-1817481186.html
сша
эт-танф
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154830/04/1548300459_45:0:2712:2000_1920x0_80_0_0_67baaf53884d9098695a384523d2f286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, эт-танф, сирия, сирийская арабская армия
Война в Сирии, В мире, США, Эт-Танф, Сирия, Сирийская арабская армия
22:03 17.09.2022 (обновлено: 22:16 17.09.2022)
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Действующие в оккупированной США зоне боевики готовят провокации против объектов в Сирии