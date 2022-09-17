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Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 17.09.2022
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Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины
Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 17.09.2022
Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины
Берлин будет поддерживать Киев, но не станет предпринимать шагов, которые привели бы к росту напряжения в отношениях между Североатлантическим Альянсом и... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:46
2022-09-17T16:46
в мире
олаф шольц
украина
германия
нато
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Берлин будет поддерживать Киев, но не станет предпринимать шагов, которые привели бы к росту напряжения в отношениях между Североатлантическим Альянсом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. "Мы поддержали Украину, мы будем и впредь это делать... в том числе поставками оружия. И в то же время наша цель остается — чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", — сказал канцлер.Он добавил, что решения о поставках Киеву тяжелых вооружений, должны приниматься всеми партнерами сообща. "Для нас актуален принцип: никаких действий в одиночку", - отметил Шольц.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, однако Берлин не спешит ими делиться. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять Киеву этот тип вооружений, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. Кроме того, как отмечали в Берлине, парк основных боевых машин бундесвера не так велик, чтобы он мог позволить себе передать часть их ВСУ.В результате очередной пакет военной помощи, о котором немецкое Минобороны объявило на этой неделе, ограничился двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220917/peregovory-1817531683.html
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в мире, олаф шольц, украина, германия, нато, владимир путин
В мире, Олаф Шольц, Украина, Германия, НАТО, Владимир Путин
16:46 17.09.2022
 
Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал избежать эскалации между НАТО и Россией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Берлин будет поддерживать Киев, но не станет предпринимать шагов, которые привели бы к росту напряжения в отношениях между Североатлантическим Альянсом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.

"Мы поддержали Украину, мы будем и впредь это делать... в том числе поставками оружия. И в то же время наша цель остается — чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", — сказал канцлер.
Он добавил, что решения о поставках Киеву тяжелых вооружений, должны приниматься всеми партнерами сообща.

"Для нас актуален принцип: никаких действий в одиночку", - отметил Шольц.
Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, однако Берлин не спешит ими делиться. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять Киеву этот тип вооружений, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. Кроме того, как отмечали в Берлине, парк основных боевых машин бундесвера не так велик, чтобы он мог позволить себе передать часть их ВСУ.
В результате очередной пакет военной помощи, о котором немецкое Минобороны объявило на этой неделе, ограничился двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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