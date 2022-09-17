https://ria.ru/20220917/sholts-1817554198.html

Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины

Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 17.09.2022

Шольц объяснил, чего Германия хочет избежать в ситуации вокруг Украины

Берлин будет поддерживать Киев, но не станет предпринимать шагов, которые привели бы к росту напряжения в отношениях между Североатлантическим Альянсом и... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:46

2022-09-17T16:46

2022-09-17T16:46

в мире

олаф шольц

украина

германия

нато

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Берлин будет поддерживать Киев, но не станет предпринимать шагов, которые привели бы к росту напряжения в отношениях между Североатлантическим Альянсом и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. "Мы поддержали Украину, мы будем и впредь это делать... в том числе поставками оружия. И в то же время наша цель остается — чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", — сказал канцлер.Он добавил, что решения о поставках Киеву тяжелых вооружений, должны приниматься всеми партнерами сообща. "Для нас актуален принцип: никаких действий в одиночку", - отметил Шольц.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, однако Берлин не спешит ими делиться. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять Киеву этот тип вооружений, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. Кроме того, как отмечали в Берлине, парк основных боевых машин бундесвера не так велик, чтобы он мог позволить себе передать часть их ВСУ.В результате очередной пакет военной помощи, о котором немецкое Минобороны объявило на этой неделе, ограничился двумя реактивными системами залпового огня MARS II и 50 бронеавтомобилями Dingo.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220917/peregovory-1817531683.html

https://ria.ru/20220917/zelenskiy-1817494841.html

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, украина, германия, нато, владимир путин