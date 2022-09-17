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Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень - РИА Новости, 17.09.2022
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Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень
Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень - РИА Новости, 17.09.2022
Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень
Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:59
2022-09-17T09:59
общество
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на региональный уровень власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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общество, госдума рф, вячеслав володин, россия
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
09:59 17.09.2022
 
Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень

Спикер Госдумы Володин: ответственность за школы надо поднять на региональный уровень

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на региональный уровень власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
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