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Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень
Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень - РИА Новости, 17.09.2022
Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень
Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:59
2022-09-17T09:59
2022-09-17T09:59
общество
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на региональный уровень власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал Володин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799562649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, вячеслав володин, россия
Общество, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень
Спикер Госдумы Володин: ответственность за школы надо поднять на региональный уровень