https://ria.ru/20220917/shkoly-1817502078.html

Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень

Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень - РИА Новости, 17.09.2022

Володин призвал поднять ответственность за школы на региональный уровень

Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:59

2022-09-17T09:59

2022-09-17T09:59

общество

госдума рф

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Основные проблемы российских школ - это их состояние и нехватка учителей, для решения этих задач ответственность за школы надо поднять с муниципального на региональный уровень власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал Володин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799562649.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, вячеслав володин, россия