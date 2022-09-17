https://ria.ru/20220917/serbiya-1817546572.html

В Сербии устраивают гей-парад и акции его противников, несмотря на запрет

В Сербии устраивают гей-парад и акции его противников, несмотря на запрет - РИА Новости, 17.09.2022

В Сербии устраивают гей-парад и акции его противников, несмотря на запрет

В столице Сербии, несмотря на запрет МВД, в воскресенье устраивают шествие в рамках гей-фестиваля Euro Pride 2022 и собрания защитников традиционных ценностей,... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:46

2022-09-17T15:46

2022-09-17T15:46

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БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. В столице Сербии, несмотря на запрет МВД, в воскресенье устраивают шествие в рамках гей-фестиваля Euro Pride 2022 и собрания защитников традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости.Улицы в центре Белграда с утра субботы перекрыты для движения транспорта из-за торжественного присуждения звания подпоручиков – младших лейтенантов – 135 кадетам Военной академии и Военно-медицинской академии, которое прошло перед зданием Скупщины - парламента. Во второй половине дня у расположенного рядом со Скупщиной офиса Конституционного суда ожидается сбор сторонников проведения гей-парада, жалобу которых на запрет шествия отклонил ранее Административный суд.Кордоны полиции блокировали улицы, прилегающие к парламенту Сербии. На бульваре Короля Александра напротив входа в главный судебный орган Сербии группа протестующих против гей-парада остановлена полицией. Среди них мужчины и женщины в длинных юбках. Сотрудники полиции оттеснили протестующих из бульвара короля Александра в боковую Ресавскую улицу, на что они ответили саркастичными аплодисментами.Ранее организаторы и сторонники проведения гей-парада собрали 27 тысяч подписей под петицией к властям Сербии с просьбой разрешить шествие, открытое письмо с аналогичным призывом подписали 22 посольства западных стран в Белграде. На официальном сайте Euro Pride 2022 опубликовали новый, сокращенный маршрут шествия, которое планируются завершить вечером тематическим концертом на стадионе в парке Ташмайдан в центре города.Глава МВД Сербии Александр Вулин осудил призывы посла США Кристофера Хилла и главы постоянной делегации ЕС Эммануэля Жофре к проведению гей-парада в Белграде, несмотря на запрет властей. Ведомство ранее запретило намеченные на 17 сентября шествие в рамках гей-фестиваля EuroPride, а также "семейное шествие" в Белграде из-за риска возникновения беспорядков и не изменило своего решения. Высшая прокуратура также напомнила о запрете собраний в субботу с участием свыше 20 человек и напомнила о штрафах участникам и организаторам в размере от 30 тысяч динаров (около 250 евро) для физических до 2 миллионов динаров (около 17 тысяч евро) для юридических лиц.В сербских соцсетях члены движений патриотического толка организуют в субботу шествие за традиционные ценности от крупнейшего храма Святого Саввы. Молодые люди в одежде с православной и патриотической символикой с утра собираются группами в центре города. На перекрытых улицах заметно усиленное присутствие полиции в тяжелой экипировке, в касках со щитами.В Белграде 11 сентября и 28 и 14 августа состоялись массовые шествия в защиту традиционных ценностей и семьи. До 30 тысяч граждан с флагами Сербии и России, иконами и патриотической символикой, крестами и хоругвями прошли 11 сентября от здания патриархии Сербской православной церкви до крупнейшего храма святого Саввы. Многие родители взяли с собой детей, во главе колонны ехали байкеры, с гражданами шли представители православного духовенства. Патриарх Сербский Порфирий заявил после молебна, что православные верующие не навязывают никому своих ценностей, но и не позволят навязывать себе чуждую пропаганду ЛГБТ.

https://ria.ru/20220910/serbiya-1815831599.html

https://ria.ru/20220902/serbiya-1813881315.html

https://ria.ru/20220913/gey-parad-1816572951.html

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в мире, справки, александр вулин, патриарх сербский порфирий, сербия, белград (город), сша, евросоюз, сербская православная церковь