https://ria.ru/20220917/sderzhivanie-1817486858.html

США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР

США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР - РИА Новости, 17.09.2022

США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР

США обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, говорится в совместном... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T05:36

2022-09-17T05:36

2022-09-17T11:18

в мире

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. США обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, говорится в совместном заявлении двух стран.США и Южная Корея заявили, что ядерная атака со стороны КНДР получит "подавляющий и решительный" отпор, и пригрозили жестко отреагировать в случае проведения северокорейцами атомных испытаний.Документ был опубликован по итогам очередной встречи двусторонней группы по стратегии расширенного сдерживания и консультациям."США взяли обязательства укрепить координацию с Республикой Корея для продолжения развертывания и подготовки стратегических активов в регионе своевременным и эффективным образом для сдерживания и реагирования в отношении КНДР и расширения региональной безопасности", — сказано в заявлении.Стороны упомянули совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A, пролеты стратегических бомбардировщиков B-52 и предстоящее размещение в регионе авианосной ударной группы "Рональд Рейган".Страны также предостерегли КНДР от попыток провести испытания ядерного оружия."США и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит мощный и решительный ответ. Обе страны тесно координируются в деталях и готовы ко всем возможным сценариям", — говорится в документе.

https://ria.ru/20220909/kndr-1815660812.html

https://ria.ru/20220909/kndr-1815557354.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея)