https://ria.ru/20220917/sderzhivanie-1817486858.html
США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР
США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР - РИА Новости, 17.09.2022
США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР
США обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, говорится в совместном... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T05:36
2022-09-17T05:36
2022-09-17T11:18
в мире
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южная корея
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. США обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, говорится в совместном заявлении двух стран.США и Южная Корея заявили, что ядерная атака со стороны КНДР получит "подавляющий и решительный" отпор, и пригрозили жестко отреагировать в случае проведения северокорейцами атомных испытаний.Документ был опубликован по итогам очередной встречи двусторонней группы по стратегии расширенного сдерживания и консультациям."США взяли обязательства укрепить координацию с Республикой Корея для продолжения развертывания и подготовки стратегических активов в регионе своевременным и эффективным образом для сдерживания и реагирования в отношении КНДР и расширения региональной безопасности", — сказано в заявлении.Стороны упомянули совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A, пролеты стратегических бомбардировщиков B-52 и предстоящее размещение в регионе авианосной ударной группы "Рональд Рейган".Страны также предостерегли КНДР от попыток провести испытания ядерного оружия."США и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит мощный и решительный ответ. Обе страны тесно координируются в деталях и готовы ко всем возможным сценариям", — говорится в документе.
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в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
05:36 17.09.2022 (обновлено: 11:18 17.09.2022)
США пообещали задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР
США пообещали Южной Корее задействовать ядерные возможности для сдерживания КНДР
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. США обещают Южной Корее задействовать в "расширенном сдерживании" КНДР весь спектр своих военных возможностей, включая ядерное оружие, говорится в совместном заявлении двух стран.
США и Южная Корея заявили, что ядерная атака со стороны КНДР получит "подавляющий и решительный" отпор, и пригрозили жестко отреагировать в случае проведения северокорейцами атомных испытаний.
"США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея", — говорится в заявлении правительств двух стран.
Документ был опубликован по итогам очередной встречи двусторонней группы по стратегии расширенного сдерживания и консультациям.
"США взяли обязательства укрепить координацию с Республикой Корея для продолжения развертывания и подготовки стратегических активов в регионе своевременным и эффективным образом для сдерживания и реагирования в отношении КНДР и расширения региональной безопасности", — сказано в заявлении.
Стороны упомянули совместные тренировки истребителей пятого поколения F-35A, пролеты стратегических бомбардировщиков B-52
и предстоящее размещение в регионе авианосной ударной группы "Рональд Рейган
".
Страны также предостерегли КНДР от попыток провести испытания ядерного оружия.
"США и Республика Корея подтвердили, что ядерное испытание КНДР получит мощный и решительный ответ. Обе страны тесно координируются в деталях и готовы ко всем возможным сценариям", — говорится в документе.