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В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами - РИА Новости, 17.09.2022
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В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами
В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами - РИА Новости, 17.09.2022
В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами
Главное управление разведки и Служба безопасности Украины должны быть признаны террористическими организациями за подготовку и проведение многочисленных... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:40
2022-09-17T14:40
в мире
запорожская область
служба безопасности украины
украина
бердянск
владимир рогов
олег бойко
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Главное управление разведки и Служба безопасности Украины должны быть признаны террористическими организациями за подготовку и проведение многочисленных терактов, диверсий и убийств людей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Двойное убийство совершено в Бердянске в пятницу: погибли заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума. В субботу МВД Мелитополя сообщило о свершении диверсии на высоковольтной линии электропередачи."Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают… Михаил Подоляк кроме того, что признался по ударам по Херсону, где погибли люди, еще и радовался гибели целой семьи в Бердянске, где оставили дочь сиротой – людей, которые занимались мирной жизнью в Бердянске... Здесь необходимо признание этого злокачественного образования - государства (Украина) террористической организацией. Если все государство тяжело признать, то как минимум Главное управление разведки Зеленского, СБУ и прочие структуры, которые проводят теракты, признавать надо", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Ранее Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников региона предложил вооружить их в целях самообороны.
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в мире, запорожская область, служба безопасности украины, украина, бердянск, владимир рогов, олег бойко, михаил подоляк
В мире, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Украина, Бердянск, Владимир Рогов, Олег Бойко, Михаил Подоляк
14:40 17.09.2022
 
В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами

В Запорожской области призвали признать ГУР и СБУ террористическими организациями

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Главное управление разведки и Служба безопасности Украины должны быть признаны террористическими организациями за подготовку и проведение многочисленных терактов, диверсий и убийств людей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Двойное убийство совершено в Бердянске в пятницу: погибли заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума. В субботу МВД Мелитополя сообщило о свершении диверсии на высоковольтной линии электропередачи.
"Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают… Михаил Подоляк кроме того, что признался по ударам по Херсону, где погибли люди, еще и радовался гибели целой семьи в Бердянске, где оставили дочь сиротой – людей, которые занимались мирной жизнью в Бердянске... Здесь необходимо признание этого злокачественного образования - государства (Украина) террористической организацией. Если все государство тяжело признать, то как минимум Главное управление разведки Зеленского, СБУ и прочие структуры, которые проводят теракты, признавать надо", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
Ранее Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников региона предложил вооружить их в целях самообороны.
Кадры с места убийства заммэра по ЖКХ и его жены в Бердянске - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 11:18
Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске
 
В миреЗапорожская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинаБердянскВладимир РоговОлег БойкоМихаил Подоляк
 
 
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