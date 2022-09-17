https://ria.ru/20220917/sbu-1817535931.html

В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами

В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами - РИА Новости, 17.09.2022

В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами

Главное управление разведки и Служба безопасности Украины должны быть признаны террористическими организациями за подготовку и проведение многочисленных... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:40

2022-09-17T14:40

2022-09-17T14:40

в мире

запорожская область

служба безопасности украины

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бердянск

владимир рогов

олег бойко

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Главное управление разведки и Служба безопасности Украины должны быть признаны террористическими организациями за подготовку и проведение многочисленных терактов, диверсий и убийств людей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Двойное убийство совершено в Бердянске в пятницу: погибли заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума. В субботу МВД Мелитополя сообщило о свершении диверсии на высоковольтной линии электропередачи."Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают… Михаил Подоляк кроме того, что признался по ударам по Херсону, где погибли люди, еще и радовался гибели целой семьи в Бердянске, где оставили дочь сиротой – людей, которые занимались мирной жизнью в Бердянске... Здесь необходимо признание этого злокачественного образования - государства (Украина) террористической организацией. Если все государство тяжело признать, то как минимум Главное управление разведки Зеленского, СБУ и прочие структуры, которые проводят теракты, признавать надо", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Ранее Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников региона предложил вооружить их в целях самообороны.

https://ria.ru/20220917/sledstvie-1817510557.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, служба безопасности украины, украина, бердянск, владимир рогов, олег бойко, михаил подоляк