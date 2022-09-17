В Запорожской области призвали признать ГУР и СБ Украины террористами
В Запорожской области призвали признать ГУР и СБУ террористическими организациями
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Главное управление разведки и Служба безопасности Украины должны быть признаны террористическими организациями за подготовку и проведение многочисленных терактов, диверсий и убийств людей, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Двойное убийство совершено в Бердянске в пятницу: погибли заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городской территориальный избирком по проведению референдума. В субботу МВД Мелитополя сообщило о свершении диверсии на высоковольтной линии электропередачи.
"Уровень терроризма зашкаливает. Официальные лица (Киева) этого не скрывают… Михаил Подоляк кроме того, что признался по ударам по Херсону, где погибли люди, еще и радовался гибели целой семьи в Бердянске, где оставили дочь сиротой – людей, которые занимались мирной жизнью в Бердянске... Здесь необходимо признание этого злокачественного образования - государства (Украина) террористической организацией. Если все государство тяжело признать, то как минимум Главное управление разведки Зеленского, СБУ и прочие структуры, которые проводят теракты, признавать надо", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
Ранее Рогов на фоне участившихся покушений на чиновников региона предложил вооружить их в целях самообороны.