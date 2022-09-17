https://ria.ru/20220917/savicheva-1816961772.html

Юлия Савичева: не все после "Фабрики звезд" справились с неудачами

Юлия Савичева: не все после "Фабрики звезд" справились с неудачами - РИА Новости, 17.09.2022

Юлия Савичева: не все после "Фабрики звезд" справились с неудачами

"Фабрике звезд" в новом телевизионном сезоне исполняется 20 лет. Этот проект в свое время перезагрузил российский шоу-бизнес и вывел на большую сцену интересных РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:10

2022-09-17T08:10

2022-09-17T08:15

шоубиз

юлия савичева

максим фадеев

полина гагарина

звезды

знаменитости

"фабрика звезд"

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. "Фабрике звезд" в новом телевизионном сезоне исполняется 20 лет. Этот проект в свое время перезагрузил российский шоу-бизнес и вывел на большую сцену интересных артистов. Имена и хиты: что дала сцене "Фабрика звезд"Полина Гагарина, Юлия Савичева, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Елена Темникова, Юлианна Караулова, группы "Корни" и "Фабрика" когда-то были участниками популярного реалити-шоу на Первом канале. Несколько месяцев вся страна следила за их жизнью в звездном доме. Этот телепроект впервые так широко открыл для зрителей в России работу и имена музыкальных продюсеров. Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Александр Шульгин, Виктор Дробыш показывали, как "создают" поп-звезд. И самое главное — песни. Устоявшиеся с 1990-х чарты на радиостанциях и ТВ резко изменились."Фабрика звезд" задала тренды на годы вперед. Еще до соцсетей и поколения тиктокеров в стране придумывали флешмобы под "Я теряю корни", "Шоколадного зайца", "О нем" и другие мегахиты. Юлия Савичева: от подростка-фабриканта до большой звездыОдна из ярких звезд проекта — Юлия Савичева, которая еще на "Фабрике" прошла путь от легкомысленного ребенка с непонятными для многих косичками до серьезной певицы, способной исполнять глубокие композиции. Юлия в интервью РИА Новости рассказала, как делался проект "Фабрика звезд" и создавались хиты, а также о своей творческой и семейной жизни. — Юлия, вы же смотрели самую первую "Фабрику" 20 лет назад…— Нет, не смотрела! Вообще. Я знала, что есть такой проект, что там вроде поют, но для меня это было как шоу "За стеклом" или что-то такое.А вот когда начался кастинг на "Фабрику звезд — 2", я не могла не пойти, потому что продюсером стал Максим Фадеев. Если кто не знает — я с детства была с ним рядом.— Во время проекта да и позже многое было секретом. Сейчас кое-что раскрывают. Главный вопрос, который вам задают все эти годы: по блату ли вы попали туда? Вы всегда говорили, что нет…— Вопрос закрыт, потому что мы сами видели и понимали, кто там был по блату. И где они сейчас.— Вспомним те времена. Вы были одной из самых младших участниц — 15 лет. С высоты уже сегодняшнего опыта — что было самым сложным?— Мне, наоборот, это помогало — мои розовые очки и детскость. Но потом меня, конечно, заставляли взрослеть разными способами (смеется).Все началось с песни "Высоко". Я видела недавно интервью Лины Арифулиной (директор "Фабрики звезд"), где она говорила, что показывала мне какие-то фильмы и как-то готовила меня к записи. Но я не помню этого!Когда меня номинировали, я ждала сольную песню. В один из дней уже объявили отбой, а меня позвал Фадеев в студию. Поставил минусовку "Высоко" и сам под нее спел.Я не знаю, что со мной происходило в тот момент, но я зарыдала. Он обнял меня и сказал: "Ты чего? Это тебе песня, между прочим". Я не знала, что ответить.Записывались мы тяжело, потому что я не могла понять, как донести настоящие эмоции. Макс сам вставал к микрофону, показывал и пытался достучаться до меня. Сложность в том, что песня очень глубокая, а я была еще ребенком. Но мы сделали все, что нужно. Я очень рада, что артистка Юлия Савичева началась именно с песни "Высоко", и благодарна за это Максиму Фадееву. Потому что многие в меня не верили, думали, я легкомысленная девочка.— А обида еще осталась, что не выиграли?— Да вы что! Я до сих пор счастлива, что дошла до финала. Здорово, что все случилось так.— Лина Арифулина говорила, что нередко как-то провоцировала участников ради шоу. Что осталось в вашей памяти?— Конкретных примеров уже и не приведу — забылось, но да, такое случалось. Хорошо отложился в памяти ее директорский голос, который звучал из динамиков (смеется). Но я понимала, глядя на нее, что на самом деле она добрая внутри, а все остальное — только образ, часть шоу. Конечно, у меня не было еще большого опыта взаимоотношений с людьми, это чувствовалось на уровне энергии. Я с детства занималась танцами, а это — жесткие учителя и режим, поэтому мне все вполне было ясно.— "Звездный дом" по факту был общежитием. Возникали ли конфликты, к примеру, по бытовым вопросам?— Все по-разному себя вели. Но один раз Фадеев устроил нам разнос. Мы не поливали растения, которые были в доме. Он говорил: "Вы вообще не ухаживаете ни за собой, ни за домом. Посмотрите на себя! Вы постоянно жрете! Девочки, ухаживайте за собой, вас же снимают. Красьтесь! Вы должны выглядеть хорошо!"— Из вашего выпуска "Фабрики" звездами стали вы, Полина Гагарина и Елена Темникова. С ними, очевидно, вы часто встречаетесь за кулисами или на съемках, а следите ли вы за другими участниками, не добившимися таких успехов?— Я пыталась связаться с некоторыми, но все куда-то разбрелись. Не сложились взаимоотношения. Не хочу форсировать. Если не складывается — то зачем?— А почему у них не получилась карьера, как вам кажется?— Не могу судить. За себя скажу: мне пришлось пройти многое, перетерпеть. Были и испытания славой, падениями и неудачами. Но я смогла это как-то пережить, благодаря в том числе своему окружению — мужу, команде. Нужно быть сильным и закаленным, хотя творческие люди — очень ранимые.— Но почему, по вашему мнению, именно второй выпуск проекта стал самым звездным на тот момент (да и сейчас)? Кстати, ваша "Фабрика" поставила своеобразный рекорд: сразу три участника Евровидения: вы, Темникова (в составе группы "Серебро") и Гагарина.— Потому что песни у нас были хитовыми, персонажи — яркими. И Фадеев — интересная личность, он умеет делать крутой продукт. Было креативно.— Но дальше проект не пошел… Хотя и было семь выпусков. А "Новая Фабрика" в 2019-м уже такого успеха не имела.— Формат изжил себя. Всему свое время. Должно быть что-то новое.

https://ria.ru/20220916/shoubiz-1816722783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юлия савичева, максим фадеев, полина гагарина, звезды, знаменитости, "фабрика звезд", первый канал (телеканал)