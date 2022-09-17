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В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса" - РИА Новости, 17.09.2022
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В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса" - РИА Новости, 17.09.2022
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"
Санкции и меры экспортного контроля, которые ввели США в отношении структур российской госкорпорации "Роскосмос", не препятствуют сотрудничеству с Москвой по... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T01:00
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россия
сша
наса
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
российские космические системы
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Санкции и меры экспортного контроля, которые ввели США в отношении структур российской госкорпорации "Роскосмос", не препятствуют сотрудничеству с Москвой по работе Международной космической станции (МКС), заявил РИА Новости официальный представитель НАСА Джошуа Финч.В четверг США ввели новый пакет санкций против России, включив в санкционные списки 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ. Среди прочих под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817117172.html
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россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), российские космические системы , в мире
Россия, США, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Российские космические системы , В мире
01:00 17.09.2022
 
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"

Представитель НАСА Финч: санкции США против структур "Роскосмоса" не мешают работе по МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Санкции и меры экспортного контроля, которые ввели США в отношении структур российской госкорпорации "Роскосмос", не препятствуют сотрудничеству с Москвой по работе Международной космической станции (МКС), заявил РИА Новости официальный представитель НАСА Джошуа Финч.
"Санкции и меры экспортного контроля США по-прежнему допускают гражданское сотрудничество между США и Россией по космической станции. Профессиональные отношения между нашими международными партнерами, астронавтами и космонавтами продолжаются во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС", — сказал Финч, отвечая на просьбу прокомментировать введенные накануне рестрикции.
В четверг США ввели новый пакет санкций против России, включив в санкционные списки 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ. Среди прочих под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева.
Новый пакет ограничений в отношении России был принят в связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 20:26
Новые санкции США не повлияют на выполнение плана, заявили в "Роскосмосе"
 
РоссияСШАНАСАРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Российские космические системыВ мире
 
 
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