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В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса" - РИА Новости, 17.09.2022
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"
Санкции и меры экспортного контроля, которые ввели США в отношении структур российской госкорпорации "Роскосмос", не препятствуют сотрудничеству с Москвой по... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T01:00
2022-09-17T01:00
2022-09-17T01:00
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Санкции и меры экспортного контроля, которые ввели США в отношении структур российской госкорпорации "Роскосмос", не препятствуют сотрудничеству с Москвой по работе Международной космической станции (МКС), заявил РИА Новости официальный представитель НАСА Джошуа Финч.В четверг США ввели новый пакет санкций против России, включив в санкционные списки 40 физических и порядка 30 юридических лиц из РФ. Среди прочих под санкции попали такие юрлица, как входящие в "Роскосмос" "Российские космические системы", НПО Лавочкина, ИСС Решетнева.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817117172.html
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россия, сша, наса, роскосмос, международная космическая станция (мкс), российские космические системы , в мире
Россия, США, НАСА, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Российские космические системы , В мире
В НАСА прокомментировали санкции США против структур "Роскосмоса"
Представитель НАСА Финч: санкции США против структур "Роскосмоса" не мешают работе по МКС