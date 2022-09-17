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Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова - РИА Новости, 17.09.2022
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Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова
Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова - РИА Новости, 17.09.2022
Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова
Товарищеский матч по футболу состоялся в Ростове-на-Дону между сборными командами администрации города и национально-культурных объединений региона, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:40
2022-09-17T22:40
спорт
алексей логвиненко
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Товарищеский матч по футболу состоялся в Ростове-на-Дону между сборными командами администрации города и национально-культурных объединений региона, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.Интернациональный футбольный матч прошел в честь празднования 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону и завершился со счетом 6:1 в пользу городской администрации. После матча глава горадминистрации вручил кубок победившей команде и наградил лучших игроков."Бесспорно, сегодня победила дружба, несмотря на счет на табло. Напомню, в прошлом году по результатам пенальти сильнее оказался "Ростов-многонациональный"", - сказал Логвиненко.Он обратил внимание, что в текущем году матч принял обновленный муниципальный стадион "Арсенал", который за последний месяц для занятий стали регулярно посещать более 1,5 тысячи человек. "Это то, ради чего мы работаем: создание комфортных условий для занятий спортом по месту жительства. Цель одна - спорт должен быть доступным для всех", - сказал он.Глава горадминистрации добавил, что задачи по развитию спорта не уменьшаются, тем более, по развитию футбола - самого массового вида спорта. В будущем году планируется обустроить два полноценных футбольных поля - на бульваре Комарова, на территории спортшколы № 13 - и несколько мини-полей. Кроме того, город выделил деньги на капремонт футбольного поля на Гребном канале "Дон".
https://ria.ru/20220916/rostov-na-donu-1817356543.html
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спорт, алексей логвиненко, ростов-на-дону, ростов
Спорт, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Ростов
22:40 17.09.2022
 
Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова

В Ростове-на-Дону национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Товарищеский матч по футболу состоялся в Ростове-на-Дону между сборными командами администрации города и национально-культурных объединений региона, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
Интернациональный футбольный матч прошел в честь празднования 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону и завершился со счетом 6:1 в пользу городской администрации. После матча глава горадминистрации вручил кубок победившей команде и наградил лучших игроков.
"Бесспорно, сегодня победила дружба, несмотря на счет на табло. Напомню, в прошлом году по результатам пенальти сильнее оказался "Ростов-многонациональный"", - сказал Логвиненко.
Он обратил внимание, что в текущем году матч принял обновленный муниципальный стадион "Арсенал", который за последний месяц для занятий стали регулярно посещать более 1,5 тысячи человек. "Это то, ради чего мы работаем: создание комфортных условий для занятий спортом по месту жительства. Цель одна - спорт должен быть доступным для всех", - сказал он.
Глава горадминистрации добавил, что задачи по развитию спорта не уменьшаются, тем более, по развитию футбола - самого массового вида спорта. В будущем году планируется обустроить два полноценных футбольных поля - на бульваре Комарова, на территории спортшколы № 13 - и несколько мини-полей. Кроме того, город выделил деньги на капремонт футбольного поля на Гребном канале "Дон".

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