https://ria.ru/20220917/rostov-1817605727.html

Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова

Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова - РИА Новости, 17.09.2022

Национальные диаспоры сыграли в футбол со сборной администрации Ростова

Товарищеский матч по футболу состоялся в Ростове-на-Дону между сборными командами администрации города и национально-культурных объединений региона, сообщил... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:40

2022-09-17T22:40

2022-09-17T22:40

спорт

алексей логвиненко

ростов-на-дону

ростов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Товарищеский матч по футболу состоялся в Ростове-на-Дону между сборными командами администрации города и национально-культурных объединений региона, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.Интернациональный футбольный матч прошел в честь празднования 273-летия со дня основания Ростова-на-Дону и завершился со счетом 6:1 в пользу городской администрации. После матча глава горадминистрации вручил кубок победившей команде и наградил лучших игроков."Бесспорно, сегодня победила дружба, несмотря на счет на табло. Напомню, в прошлом году по результатам пенальти сильнее оказался "Ростов-многонациональный"", - сказал Логвиненко.Он обратил внимание, что в текущем году матч принял обновленный муниципальный стадион "Арсенал", который за последний месяц для занятий стали регулярно посещать более 1,5 тысячи человек. "Это то, ради чего мы работаем: создание комфортных условий для занятий спортом по месту жительства. Цель одна - спорт должен быть доступным для всех", - сказал он.Глава горадминистрации добавил, что задачи по развитию спорта не уменьшаются, тем более, по развитию футбола - самого массового вида спорта. В будущем году планируется обустроить два полноценных футбольных поля - на бульваре Комарова, на территории спортшколы № 13 - и несколько мини-полей. Кроме того, город выделил деньги на капремонт футбольного поля на Гребном канале "Дон".

https://ria.ru/20220916/rostov-na-donu-1817356543.html

https://rsport.ria.ru/20220916/ponedelnik-1816737860.html

ростов-на-дону

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спорт, алексей логвиненко, ростов-на-дону, ростов