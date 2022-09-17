https://ria.ru/20220917/rossiya-1817373266.html

Для России пробил час мужества

Для России пробил час мужества - РИА Новости, 17.09.2022

Для России пробил час мужества

День, когда глава Римско-католической церкви называет поставки оружия "морально допустимыми", пусть и делая оговорку — "для защиты страны", несомненно, войдет в РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:12

авторы

европа

россия

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День, когда глава Римско-католической церкви называет поставки оружия "морально допустимыми", пусть и делая оговорку — "для защиты страны", несомненно, войдет в анналы нынешнего этапа геополитического кризиса в Европе, который чем дальше, тем больше приобретает все черты и все признаки того, что было названо "столкновением цивилизаций".На протяжении многих десятилетий и даже столетий западная, главным образом европейская, модель развивалась как экспансионистская, что предполагало не только захват территории (хотя это был для Европы важнейший фактор, обеспечивавший ее экономическое могущество), но и продвижение своей идеологемы.Во все века правители стран континента, будь то монархи или главы республиканских государств, всегда опирались на превосходство европейского и европейскости над любой другой моделью жизнеустройства и системы ценностей.Либо, говорили они, вы эту систему ценностей и структуру общественной жизни принимаете, либо, если не принимаете, мы ее вас принять заставим. А если вы не поддадитесь по-хорошему или под действием угроз, то мы вас уничтожим.Примерам несть числа, и они — не только из эпохи колонизации: есть и вполне современные.Например, это Ирак. Например, это Ливия. Например, это Сирия. И, например, это самая что ни на есть европейская, разваленная же европейцами Югославия.Во всех случаях использовалась ровно та же тактика, которую можно назвать конкистадорской.Ее идеология — полное презрение к имеющимся традициям и цивилизационным конструктам, ее практика — заставить покориться с помощью огня и меча.Дальше — после поражения — солидные ученые, университетская профессура обязательно обоснует, причем сделает это с фактами и цифрами в руках, как на самом деле к лучшему изменилась жизнь людей из покоренных стран.Почему к лучшему?Потому что европейское — в самом широком смысле и для всех — просто не может не быть лучшим.А если кто не согласен с этим тезисом, то всегда были и остаются варианты таких непокорных заткнуть. И тоже используя широчайший ассортимент средств. Который, в свою очередь, был и будет обеспечен не менее могучими денежными ресурсами.К очередному полномасштабному столкновению с нашей русской, российской цивилизацией Европа не могла подступиться долго. Да и решиться на нее после того, как русские казаки навестили Париж пару столетий назад, а потом, 130 с лишним лет спустя, проехали на танках — от Москвы до Берлина, было им страшновато. Мощь русского духа и сила народа не могла не приводить в ужас тех, кто мог, хотел и даже планировал разнообразные антироссийские и антирусские кампании.Ну и не хотели, конечно, те, кто Европой управлял, идти и против своих собственных народов, которые (вспомним, как приветствовали русских красноармейцев) русских любили, уважали и были тогда еще благодарны за освобождение. Не учитывать симпатии подведомственных и администрируемых ими граждан они в тот момент не могли.Способность западной, точнее европейской (американцы в сравнении с теми, кто обеспечивает русофобию на континенте, — просто дети), использовать все инструменты воздействия на общественное сознание заключается в умении работать "вдолгую" и как бы невзначай разбрасывать нужные тезисы. То там. То тут. Кино, где злодеи — практически всегда русские или выходцы из России, — тема для отдельного исследования, и отнюдь не только "коллективный Голливуд" там наследил.От популярного — к более рафинированным формам. Литература, эссеистика, современное искусство, театр. Нет ни единой ниши, включая даже поп-музыку, где бы русские не выглядели бессмысленными, жестокими, а иногда и откровенно грязно богатыми придурками.Желающие посмотреть клип Робби Уильямса, где все стереотипы собраны — собраны очень талантливо, с ритмичным обрамлением тезиса о русской пещерности (несмотря на балет и проигрыш "Танца рыцарей" Прокофьева), могут в этом убедиться сами. You are welcome!На протяжении всего XX века экономики Европы и России работали, что называется, в противофазе. Когда наша страна, называй ее хоть Российской империей, хоть Советском Союзом, шла на подъем, европейские экономики падали.Этот феномен, в частности, объясняется еще и тем обстоятельством, что Европа всегда жила на привезенном импортном сырье — от драгоценных металлов до специй, от разнообразных полезных ископаемых, которые требовались обрабатывающей промышленности, до, как в современную эпоху, энергоносителей.Все остальное, включая прогресс, демократию, общечеловеческие ценности и разнообразные "обнимитесь, миллионы", используется как пыль в глаза.Причины всегда были практически одни и те же: требовалось расширение рынков сбыта, как и расширение к полностью бесконтрольному доступу к дешевым ресурсам, включая, разумеется, людей. Для Германии — этой "культурной нации" — люди, которые не западноевропейцы, и это стоит отдельно обозначить, были обречены на рабство. Чтобы арийцам хорошо жилось.Поэтому бойни, развязанные европейцами, очень быстро разраставшиеся до мировых войн с десятками миллионами жертв, в конечном итоге всегда оказывались битвой за все виды ресурсов. Да, включая, разумеется, и людей. И в сегодняшней прокси-войне схема, как мы видим, практически идентична.Более того, и фон происходящего очень напоминает то, что происходило в европейской экономике в 30-е годы прошлого века и за 20 лет до этого — в 10-е годы ХХ столетия.Сегодня — после пандемии и действий политиков, которые были очень часто хаотическими и губительными для экономики — Европе стало снова тяжко под грузом ее собственных проблем. И чтобы их решить, она вновь затевает восточный поход.Иными средствами и чужими руками, но цель, конечно, та же — доступ к ресурсам, чтобы и дальше жить сытно и спокойно.Без сомнений, иллюзий, без упреков в том, что у кого-то слишком уж бурное воображение — план "Ост" (версия 2.0) уже начал действовать.Со всеми сегодняшними вводными и будущими обязательствами. Для России. И для русских.Историческая память, которую много лет пытались у нас оскопить, оказалось, жива и сильна.И реакция наша на происходящее, как принято говорить, не заставит себя ждать.Ну а за понтифика, если честно, в этой ситуации довольно стыдно. Впрочем, у Ватикана есть давние традиции сотрудничества с агрессором, как и содействие в укрывательстве и переправке садистов, убийц и военных преступников в более спокойные гавани.Так что и тут — никакого сюрприза.Европа объединенная называет происходящее для себя моментом истины. Конечно, попробуй поживи без газа и света — еще и не с таким пафосом заговоришь.Мы называем нынешние дни часом мужества.Время и судьба лежат на наших плечах. И мы их вес не имеем права не выдержать.

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авторы, европа, россия