Для России пробил час мужества

Желающие посмотреть клип Робби Уильямса , где все стереотипы собраны — собраны очень талантливо, с ритмичным обрамлением тезиса о русской пещерности (несмотря на балет и проигрыш "Танца рыцарей" Прокофьева), могут в этом убедиться сами. You are welcome!