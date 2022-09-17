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Умер режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 17.09.2022
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Культура
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Умер режиссер Игорь Масленников
Умер режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 17.09.2022
Умер режиссер Игорь Масленников
Известный российский режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:36
2022-09-17T17:23
культура
россия
игорь масленников (режиссер)
умер режиссер игорь масленников
рсфср
культура
новости культуры
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин."Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся. &lt;…&gt; От старости человек ушел просто, и все", — сказал он.Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. В 1954 году окончил журналистский факультет ЛГУ, в 1967-м — Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме". После университета работал в газете, затем был редактором, сценаристом, художником, автором-оператором Ленинградского телевидения, а в 1963-1965 годах — главным редактором литературно-драматического вещания. Кроме того, работал как художник в ленинградских театрах и оформлял телеспектакли.В 1967 году Масленников стал режиссером "Ленфильма". В кино дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Наибольшую известность ему принесли телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".В 1987 году Масленников удостоен звания народного артиста России, а в 2001-м — Государственной премии. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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культура, россия, игорь масленников (режиссер), умер режиссер игорь масленников, рсфср, новости культуры
Культура, Россия, Игорь Масленников (режиссер), Умер режиссер Игорь Масленников, РСФСР, Культура, Новости культуры
12:36 17.09.2022 (обновлено: 17:23 17.09.2022)
 
Умер режиссер Игорь Масленников

Режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРежиссер Игорь Масленников
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Режиссер Игорь Масленников. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин.
"Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся. <…> От старости человек ушел просто, и все", — сказал он.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Зимняя вишня"
Кадр из фильма Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. В 1954 году окончил журналистский факультет ЛГУ, в 1967-м — Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме".
После университета работал в газете, затем был редактором, сценаристом, художником, автором-оператором Ленинградского телевидения, а в 1963-1965 годах — главным редактором литературно-драматического вещания. Кроме того, работал как художник в ленинградских театрах и оформлял телеспектакли.
В 1967 году Масленников стал режиссером "Ленфильма". В кино дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Наибольшую известность ему принесли телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".
В 1987 году Масленников удостоен звания народного артиста России, а в 2001-м — Государственной премии. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме Шерлок Холмс и доктор Ватсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Заслуженный артист РСФСР Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса в фильме "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
 
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