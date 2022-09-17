12:36 17.09.2022 (обновлено: 17:23 17.09.2022)
Умер режиссер Игорь Масленников
Режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни
Режиссер Игорь Масленников. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин.
"Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся. <…> От старости человек ушел просто, и все", — сказал он.
Кадр из фильма "Зимняя вишня"
Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. В 1954 году окончил журналистский факультет ЛГУ, в 1967-м — Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме".
После университета работал в газете, затем был редактором, сценаристом, художником, автором-оператором Ленинградского телевидения, а в 1963-1965 годах — главным редактором литературно-драматического вещания. Кроме того, работал как художник в ленинградских театрах и оформлял телеспектакли.
В 1967 году Масленников стал режиссером "Ленфильма". В кино дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Наибольшую известность ему принесли телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".
В 1987 году Масленников удостоен звания народного артиста России, а в 2001-м — Государственной премии. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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