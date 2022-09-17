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Умер режиссер Игорь Масленников

Умер режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 17.09.2022

Умер режиссер Игорь Масленников

Известный российский режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T12:36

2022-09-17T12:36

2022-09-17T17:23

культура

россия

игорь масленников (режиссер)

умер режиссер игорь масленников

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин."Да, сегодня скончался. Ему 91 год почти. Я с ним недавно виделся. <…> От старости человек ушел просто, и все", — сказал он.Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Нижнем Новгороде. В 1954 году окончил журналистский факультет ЛГУ, в 1967-м — Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме". После университета работал в газете, затем был редактором, сценаристом, художником, автором-оператором Ленинградского телевидения, а в 1963-1965 годах — главным редактором литературно-драматического вещания. Кроме того, работал как художник в ленинградских театрах и оформлял телеспектакли.В 1967 году Масленников стал режиссером "Ленфильма". В кино дебютировал фильмом "Личная жизнь Кузяева Валентина". Наибольшую известность ему принесли телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".В 1987 году Масленников удостоен звания народного артиста России, а в 2001-м — Государственной премии. Награжден также орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

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