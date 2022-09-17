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Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 17.09.2022

Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:18

2022-09-17T15:18

2022-09-17T15:18

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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".В настоящее время из международного аэропорта олимпийской столицы можно улететь по семи зарубежным направлениям."Россия" с 30 октября​ запускает ежедневные рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", - отмечается в релизе.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора, подобные рейсы будут осуществляться из аэропорта курорта впервые. В компании уточнили, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах российского производства "Суперджет 100". Воздушные суда будут представлены в двухклассной компоновке с общим количеством мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса.Ранее также отмечалось, что сочинский аэропорт продолжает работать в качестве временного хаба, оставаясь единственным открытым аэродромом для выпуска и приема воздушных судов на курортах Краснодарского края.

https://ria.ru/20220915/ostrovmargarita-1816990168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, россия