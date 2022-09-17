https://ria.ru/20220917/reysy-1817541225.html
Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 17.09.2022
Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:18
2022-09-17T15:18
2022-09-17T15:18
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СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".В настоящее время из международного аэропорта олимпийской столицы можно улететь по семи зарубежным направлениям."Россия" с 30 октября запускает ежедневные рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", - отмечается в релизе.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора, подобные рейсы будут осуществляться из аэропорта курорта впервые. В компании уточнили, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах российского производства "Суперджет 100". Воздушные суда будут представлены в двухклассной компоновке с общим количеством мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса.Ранее также отмечалось, что сочинский аэропорт продолжает работать в качестве временного хаба, оставаясь единственным открытым аэродромом для выпуска и приема воздушных судов на курортах Краснодарского края.
https://ria.ru/20220915/ostrovmargarita-1816990168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, россия
Туризм, Сочи, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Новости - Туризм, Россия
Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Из Сочи запустят ежедневные прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
СОЧИ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" впервые запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 30 октября, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
В настоящее время из международного аэропорта олимпийской столицы можно улететь по семи зарубежным направлениям.
"Россия" с 30 октября запускает ежедневные рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", - отмечается в релизе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора, подобные рейсы будут осуществляться из аэропорта курорта впервые. В компании уточнили, что полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах российского производства "Суперджет 100". Воздушные суда будут представлены в двухклассной компоновке с общим количеством мест на борту – 87, из которых 12 мест бизнес-класса.
Ранее также отмечалось, что сочинский аэропорт продолжает работать в качестве временного хаба, оставаясь единственным открытым аэродромом для выпуска и приема воздушных судов на курортах Краснодарского края
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