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Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России - РИА Новости, 17.09.2022
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Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России
Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России - РИА Новости, 17.09.2022
Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России
Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от России в качестве "репараций" согласие на аннексию Львовской области Украины, написал в Telegram экс-депутат Рады РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T06:02
2022-09-17T10:02
в мире
анджей дуда
россия
польша
украина
львовская область
львов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от России в качестве "репараций" согласие на аннексию Львовской области Украины, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Политик выразил мнение, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и добавил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва якобы обязана, как и Берлин, выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.
https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html
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в мире, анджей дуда, россия, польша, украина, львовская область, львов
В мире, Анджей Дуда, Россия, Польша, Украина, Львовская область, Львов
06:02 17.09.2022 (обновлено: 10:02 17.09.2022)
 
Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России

Экс-депутат Рады Кива: Польша хочет получить от России репарации в виде Львовской области

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкПодгорецкий замок во Львовской области
Подгорецкий замок во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Подгорецкий замок во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от России в качестве "репараций" согласие на аннексию Львовской области Украины, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
"Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. <…> И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область", — заявил Кива.
Политик выразил мнение, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.
На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и добавил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.
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С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва якобы обязана, как и Берлин, выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.
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