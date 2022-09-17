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Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России

Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России - РИА Новости, 17.09.2022

Экс-депутат Рады рассказал, какой регион Польша хочет получить от России

Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от России в качестве "репараций" согласие на аннексию Львовской области Украины, написал в Telegram экс-депутат Рады РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T06:02

2022-09-17T06:02

2022-09-17T10:02

в мире

анджей дуда

россия

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львовская область

львов

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хочет получить от России в качестве "репараций" согласие на аннексию Львовской области Украины, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Политик выразил мнение, что Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части Украины.На этой неделе польский сейм подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием репараций от Германии — примерно 1,3 триллиона долларов. Дуда поддержал эту идею и добавил, что аналогичные претензии следует предъявить и России.С подобными высказываниями неоднократно выступали и другие польские политики. Несколько лет назад глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Москва якобы обязана, как и Берлин, выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. А заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский говорил о "безоговорочном праве" Варшавы на репарации от России.Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. В России такой подход называют попыткой искажения истории.

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

https://ria.ru/20220902/polsha-1814121481.html

россия

польша

украина

львовская область

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