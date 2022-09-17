Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/rakety-1817490890.html
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия - РИА Новости, 17.09.2022
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия
Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:02
2022-09-17T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны сша
сша
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники.По мнению чиновников, украинская сторона может применить баллистические ракеты ATACMS против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации отношений, уточнило издание.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. В таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220917/rakety-1817483934.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, министерство обороны сша, сша, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны США, США, Мария Захарова
08:02 17.09.2022 (обновлено: 16:37 17.09.2022)
 
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия

NBC: чиновники Пентагона выступили против передачи Украине ракет дальнего действия

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники.

"Администрация (президента США. — Прим. ред.) Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи", — говорится в сообщении телеканала.

По мнению чиновников, украинская сторона может применить баллистические ракеты ATACMS против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации отношений, уточнило издание.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. В таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАСШАМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала