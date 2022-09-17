https://ria.ru/20220917/rakety-1817490890.html
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия - РИА Новости, 17.09.2022
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия
Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:02
2022-09-17T08:02
2022-09-17T16:37
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
сша
мария захарова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники.По мнению чиновников, украинская сторона может применить баллистические ракеты ATACMS против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации отношений, уточнило издание.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. В таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220917/rakety-1817483934.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны сша, сша, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны США, США, Мария Захарова
08:02 17.09.2022 (обновлено: 16:37 17.09.2022)
СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия
NBC: чиновники Пентагона выступили против передачи Украине ракет дальнего действия