https://ria.ru/20220917/rakety-1817490890.html

СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия

СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия - РИА Новости, 17.09.2022

СМИ: в Пентагоне выступили против передачи Украине ракет дальнего действия

Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:02

2022-09-17T08:02

2022-09-17T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны сша

сша

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Украине ракет большей дальности, сообщил NBC со ссылкой на источники.По мнению чиновников, украинская сторона может применить баллистические ракеты ATACMS против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации отношений, уточнило издание.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. В таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220917/rakety-1817483934.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, министерство обороны сша, сша, мария захарова