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Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности

Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности - РИА Новости, 17.09.2022

Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности

Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключает, что США примут решение в пользу Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T02:55

2022-09-17T02:55

2022-09-17T02:55

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

украина

сша

в мире

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключает, что США примут решение в пользу Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу PBS.Согласно Кулебе, переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять Киеву эти ракеты."Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение по этому конкретному виду оружия", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.

https://ria.ru/20220917/oruzhie-1817483632.html

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дмитрий кулеба, украина, сша, в мире