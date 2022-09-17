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Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/rakety-1817483934.html
Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности
Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности - РИА Новости, 17.09.2022
Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности
Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключает, что США примут решение в пользу Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T02:55
2022-09-17T02:55
специальная военная операция на украине
дмитрий кулеба
украина
сша
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключает, что США примут решение в пользу Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу PBS.Согласно Кулебе, переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять Киеву эти ракеты."Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение по этому конкретному виду оружия", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
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дмитрий кулеба, украина, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Кулеба, Украина, США, В мире
02:55 17.09.2022
 
Кулеба рассказал о переговорах с США о поставке ракет большей дальности

Глава МИД Украины Кулеба: Киев продолжает обсуждать с США поставку ракет большей дальности

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет, не исключает, что США примут решение в пользу Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу PBS.
"Да, они нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос", - ответил он на вопрос ведущего о том, нужны ли Украине ракеты большей дальности.
Согласно Кулебе, переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять Киеву эти ракеты.
"Я не исключаю варианта, при котором США примут положительное решение по этому конкретному виду оружия", - добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 02:51Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий КулебаУкраинаСШАВ мире
 
 
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