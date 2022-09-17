https://ria.ru/20220917/raketa-1817485012.html
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2022
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник
Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:37
2022-09-17T03:37
2022-09-17T12:59
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811614810_0:111:2868:1724_1920x0_80_0_0_48199812add81bd7c84a4c1e9cc4521f.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния."Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — отметил источник.По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России.При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.Источник уточнил, что до того, как российские военные столкнулись с ракетами HARM на практике в рамках спецоперации, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, Воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29 и Су-27.AGM-88 HARM поступила на вооружение Военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
https://ria.ru/20220916/flot-1817304516.html
https://ria.ru/20220916/oruzhie-1817147085.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811614810_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_5812cf5eb27376275d81b173374e2674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, В мире
03:37 17.09.2022 (обновлено: 12:59 17.09.2022)
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник
Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния.
"Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — отметил источник.
По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России
.
При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.
"Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось", — подчеркнул источник.
Источник уточнил, что до того, как российские военные столкнулись с ракетами HARM на практике в рамках спецоперации, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.
Как стало известно в середине августа, Вашингтон
передал Киеву
противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, Воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29
и Су-27
.
AGM-88 HARM поступила на вооружение Военно-воздушных сил США
в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.
Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.