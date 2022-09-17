https://ria.ru/20220917/raketa-1817485012.html

Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник

Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2022

Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник

Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T03:37

2022-09-17T03:37

2022-09-17T12:59

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния."Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — отметил источник.По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России.При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.Источник уточнил, что до того, как российские военные столкнулись с ракетами HARM на практике в рамках спецоперации, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, Воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29 и Су-27.AGM-88 HARM поступила на вооружение Военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

https://ria.ru/20220916/flot-1817304516.html

https://ria.ru/20220916/oruzhie-1817147085.html

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