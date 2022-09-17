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Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2022
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Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 17.09.2022
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник
Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:37
2022-09-17T12:59
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния."Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — отметил источник.По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России.При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.Источник уточнил, что до того, как российские военные столкнулись с ракетами HARM на практике в рамках спецоперации, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, Воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29 и Су-27.AGM-88 HARM поступила на вооружение Военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, В мире
03:37 17.09.2022 (обновлено: 12:59 17.09.2022)
 
Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник

Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon RedfernВоеннослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Leon Redfern
Военнослужащие ВВС США закрепляют ракету AGM-88 HARM на F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния.
"Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — отметил источник.
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По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России.
При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.

"Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось", — подчеркнул источник.

Источник уточнил, что до того, как российские военные столкнулись с ракетами HARM на практике в рамках спецоперации, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.
Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, Воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29 и Су-27.
AGM-88 HARM поступила на вооружение Военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.
Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
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