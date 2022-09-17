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Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/putin-1817477510.html
Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 17.09.2022
Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится". РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T00:44
2022-09-17T00:44
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
вооруженные силы украины
шос
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится".Глава государства выступил с этим заявлением по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Российский лидер подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары ВСУ по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приняты, если Киев не поймет недопустимость этих методов."Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", — отметил президент.Идут на терактыПутин упрекнул киевские власти в использовании террористических методов, сообщив о попытках устроить теракты на территории российских ядерных объектов. Как уточнил глава государства, сейчас ситуация находится под контролем. Также он уличил украинскую сторону в убийствах должностных лиц на освобожденных территориях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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"План корректировке не подлежит" – Путин о ходе специальной военной операции на Украине
"Постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части"
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в мире, владимир путин, россия, киев, москва, вооруженные силы украины, шос, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины, ШОС, Украина
00:44 17.09.2022
 
Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении

Путин прокомментировал заявления Киева об "активной контрнаступательной операции" ВСУ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на саммите ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится".
Глава государства выступил с этим заявлением по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится", — высказался Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары ВСУ по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приняты, если Киев не поймет недопустимость этих методов.
"Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", — отметил президент.

Идут на теракты

Путин упрекнул киевские власти в использовании террористических методов, сообщив о попытках устроить теракты на территории российских ядерных объектов. Как уточнил глава государства, сейчас ситуация находится под контролем. Также он уличил украинскую сторону в убийствах должностных лиц на освобожденных территориях.
"Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории России. В том числе... даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций, на территории России", — заявил Путин.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияКиевМоскваВооруженные силы УкраиныШОСУкраина
 
 
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