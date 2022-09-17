https://ria.ru/20220917/putin-1817477510.html

Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении

Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении - РИА Новости, 17.09.2022

Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении

Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится". РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T00:44

2022-09-17T00:44

2022-09-17T00:44

специальная военная операция на украине

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владимир путин

россия

киев

москва

вооруженные силы украины

шос

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал объявленную киевскими властями "активную контрнаступательную операцию" словами "посмотрим, чем она закончится".Глава государства выступил с этим заявлением по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Российский лидер подчеркнул, что Москва до поры до времени сдержанно отвечает на удары ВСУ по инфраструктуре и теракты, пояснив, что более серьезные меры будут приняты, если Киев не поймет недопустимость этих методов."Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", — отметил президент.Идут на терактыПутин упрекнул киевские власти в использовании террористических методов, сообщив о попытках устроить теракты на территории российских ядерных объектов. Как уточнил глава государства, сейчас ситуация находится под контролем. Также он уличил украинскую сторону в убийствах должностных лиц на освобожденных территориях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"План корректировке не подлежит" – Путин о ходе специальной военной операции на Украине "Постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части" 2022-09-17T00:44 true PT1M15S

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