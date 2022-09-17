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Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь - РИА Новости, 17.09.2022
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Культура
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Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь
Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь - РИА Новости, 17.09.2022
Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь
Современная психология предлагает разные способы наладить отношения с близкими, увеличить доход и преодолеть кризисные ситуации. Однако далеко не все готовы к... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:00
2022-09-17T08:14
культура
психология
психология богатства
психология личности
психолог
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психиатрия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Алина Кравцова. Современная психология предлагает разные способы наладить отношения с близкими, увеличить доход и преодолеть кризисные ситуации. Однако далеко не все готовы к регулярным частным консультациям. Специалисты рассказали РИА Новости о приемах, которые помогают улучшить жизнь самостоятельно.Как заставить мозг медленнее старетьВот несколько способов и техник, разработанных для того, чтобы дольше оставаться в здравом уме и твердой памяти:— ментальная гимнастика;— целеполагание, навык мыслить желаниями;— тренировки с ассоциативными изображениями, метафорическими картами;— осознанное дыхание;— ментальная каллиграфия; — точечный массаж; — практика благодарностей (судьбе, родителям, себе).Ментальная гимнастикаСуществуют упражнения, активизирующие незадействованные участки мозга. Психологи утверждают, что после таких занятий человек становится более собранным и внимательным, совершает меньше ошибок, начинает реализовывать свой потенциал. Одна из основных техник ментальной гимнастики — когнитивное письмо: двумя руками одновременно, с закрытыми глазами, в разные стороны, с определенными мыслями или выстраивая ассоциативные ряды.Такие задания активируют межполушарные связи. "Сознание и жизнь гармонизируются, — поясняет Лукашенко. — Человек становится более открытым за счет правой части мозга и более осмысленным — благодаря левой". Можно освоить зеркальную пропись самостоятельно. Например, пробовать писать от центра страницы в разные стороны обеими руками, словно отражая буквы. "Лучше, чтобы это были стихи, — добавляет нейропсихолог. — Выполняя упражнение, логику пытаемся отключить".Такие упражнения хороши и для профилактики болезни Альцгеймера, деменции, тромбозов, инсультов. Некоторые их них используют в программе "Московское долголетие". "Это работает лучше таблеток", — уверен Лукашенко. ЦелеполаганиеВажное умение — переводить мысли из ранга проблемы на уровень решения.Эволюционно мозг запрограммирован так, что уделяет больше внимания трудностям и страхам. Это было оправданно в период первобытно-общинного строя, но не сейчас. Есть два вида мотивации, уточняет Мошкин: "к" — когда мы руководствуемся желаниями, и "от" — когда движемся вперед вопреки, чтобы избежать чего-то. И важно соблюдать баланс.Эффективная практика для самостоятельной работы — ежедневно писать на листе бумаги, что именно не устраивает в жизни, и заменять недовольства на то, что хотелось бы получить взамен (желаемое указываем в соседнем столбце).Метафорические картыИзображения на ассоциативных картах не предполагают однозначных толкований.Субъективное восприятие — база для дальнейшей психотерапии. Самостоятельно или со специалистом можно поискать ответы на следующие вопросы: в каком я сейчас состоянии, чего бы хотелось добиться, что для меня препятствие.Стресс всему винойПо мнению психологов, напряжение мешает полноценной жизни больше всего. Многие не просто время от времени оказываются в этом состоянии, а живут в нем постоянно.Один из способов вернуть эмоциональное равновесие — полное дыхание: набираем воздух животом, затем постепенно наполняем им грудную клетку, выдох — медленный сверху вниз. Полезно делать паузы между фазами."Определите на теле место дискомфорта, вызванного неприятной ситуацией, — объясняет Лукашенко. — Представляйте, что вдыхаете болезненной точкой синий цвет. Если найти чувствительную зону не получилось, просто дышите, представляя, как синий воздух абсорбирует напряжение и гнев. А выдыхая, представляйте, что убираете негатив из тела".Ментальная каллиграфияЦель такой "игры" — найти препятствия, мешающие достижению целей, через диалог с внутренним "я".Как выполнять упражнение: левую руку отводим за спину или под стол, чтобы ее не было видно, правой пишем вопрос, который волнует. Затем прячем правую руку, а левой — проводим невидимую линию ручкой под каждой буквой, одновременно читая написанный текст. Следующий шаг — изливаем на бумаге все, что приходит в голову, не пытаясь найти логический ответ. Специалисты уверены, что бессознательное подскажет оптимальное решение.Утренние страницыКаждое утро сразу после пробуждения можно записывать все, что мы думаем, на трех страницах — первое, что приходит в голову.Мысли и телоПсихотерапевтическая кинезиология изучает взаимосвязь мыслей и мышечного движения."Вспомните чувство, когда подкашиваются ноги от неприятных новостей, — говорит Елизавета Однолеткова. — Это естественная реакция: если подумать о плохом, мышца ослабевает, о хорошем — приходит в тонус. Нажимая на определенные точки, специалисты получают информацию о психологической проблеме".В теле отражаются все наши эмоции. Поэтому, устранив мышечные зажимы, можно улучшить состояние и настроение.Интенсивность пережитой эмоции с годами не ослабевает, рассказывает кинезиолог. Легко заметить это по дискомфорту в различных органах, когда мы погружаемся в неприятные воспоминания.Упражнение для самостоятельной работы, чтобы убрать мышечные блоки и выровнять эмоциональное состояние: положить одну руку на лоб, другую — на затылок и подышать. Дневник благодарностейПрактика выписывания благодарностей — ежедневный ритуал многих успешных людей. Целебные свойства методики подтверждает и официальная психология.При этом важно говорить спасибо не только окружающим и миру, но и себе, добавляет эксперт. Он советует составлять ежедневно список хотя бы из пяти таких пунктов.Карма — тоже диагнозНепринятие предков мешает нам моделировать жизнь по собственным правилам.Он рекомендует чаще благодарить родителей — как минимум за то, что вы появились на свет.Без сахара и никотинаНевозможно победить вредную привычку, если бороться с самим собой, утверждает специалист.Чтобы разобраться в причинах, нужно понаблюдать за собой. "Когда курите или едите на ночь торт, попытайтесь осознать, что вам это дает, — рекомендует психотерапевт. — Попробуйте найти другой способ получить желаемое".Насилие над собой неэффективно, считает эксперт. Даже если добьетесь таким способом каких-то результатов, закрепить успех вряд ли получится.Правильное дыханиеС зависимостями и постановкой целей помогает работать осознанное дыхание. Если делать это упражнение около пяти минут в день, снижается уровень тревожности, уходит чувство сожаления и вины.По мнению специалистов, большинство наших устремлений навязаны культурой, обществом, социумом, рекламой. Прежде чем расстраиваться, не получив что-то, стоит прислушаться к внутреннему голосу: а действительно ли вам это нужно?
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Алина Кравцова
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психология, психология богатства, психология личности, психолог, здоровье, стиль жизни, психиатрия, счастье, карма, старость
Культура, Психология, психология богатства, психология личности, психолог, Здоровье, Стиль жизни, психиатрия, счастье, карма, Старость
08:00 17.09.2022 (обновлено: 08:14 17.09.2022)
 

Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь

© Depositphotos / NejronПара на яхте
Пара на яхте - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Depositphotos / Nejron
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Алина Кравцова. Современная психология предлагает разные способы наладить отношения с близкими, увеличить доход и преодолеть кризисные ситуации. Однако далеко не все готовы к регулярным частным консультациям. Специалисты рассказали РИА Новости о приемах, которые помогают улучшить жизнь самостоятельно.

Как заставить мозг медленнее стареть

Вот несколько способов и техник, разработанных для того, чтобы дольше оставаться в здравом уме и твердой памяти:
ментальная гимнастика;
целеполагание, навык мыслить желаниями;
тренировки с ассоциативными изображениями, метафорическими картами;
осознанное дыхание;
ментальная каллиграфия;
точечный массаж;
практика благодарностей (судьбе, родителям, себе).

Ментальная гимнастика

Существуют упражнения, активизирующие незадействованные участки мозга. Психологи утверждают, что после таких занятий человек становится более собранным и внимательным, совершает меньше ошибок, начинает реализовывать свой потенциал.
© Depositphotos / GorodenkoffУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Depositphotos / Gorodenkoff
Ученые в лаборатории

"Современная цивилизация упрощает процесс мышления, — говорит Владимир Лукашенко, нейропсихолог, метакогнитивист, автор методик восстановления и развития когнитивных способностей и интуиции. — Чаще всего мы действуем по прописанным схемам и шаблонам, на основе стереотипов — мозгу не нужно искать пути решения задач, выстраивая новые межнейронные связи".

Одна из основных техник ментальной гимнастики — когнитивное письмо: двумя руками одновременно, с закрытыми глазами, в разные стороны, с определенными мыслями или выстраивая ассоциативные ряды.
© Фото : из личного архива Владимира ЛукашенкоНа семинаре по фитнесу мозга
На семинаре по фитнесу мозга
1 из 3
На семинаре по фитнесу мозга
© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко

Пример ментальной гимнастики

На семинаре Владимира Лукашенко
2 из 3

Пример ментальной гимнастики

© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
© Фото : из личного архива Владимира ЛукашенкоПример когнитивного письма
Пример когнитивного письма
3 из 3
Пример когнитивного письма
© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
1 из 3
На семинаре по фитнесу мозга
© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
2 из 3

Пример ментальной гимнастики

© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
3 из 3
Пример когнитивного письма
© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
Такие задания активируют межполушарные связи. "Сознание и жизнь гармонизируются, — поясняет Лукашенко. — Человек становится более открытым за счет правой части мозга и более осмысленным — благодаря левой".
Можно освоить зеркальную пропись самостоятельно. Например, пробовать писать от центра страницы в разные стороны обеими руками, словно отражая буквы. "Лучше, чтобы это были стихи, — добавляет нейропсихолог. — Выполняя упражнение, логику пытаемся отключить".
© Фото : из личного архива Владимира ЛукашенкоОбразец зеркального письма
Образец зеркального письма - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Владимира Лукашенко
Образец зеркального письма
Такие упражнения хороши и для профилактики болезни Альцгеймера, деменции, тромбозов, инсультов. Некоторые их них используют в программе "Московское долголетие". "Это работает лучше таблеток", — уверен Лукашенко.

Целеполагание

Важное умение — переводить мысли из ранга проблемы на уровень решения.

"Навык мыслить желаниями можно развивать, — считает психиатр-нарколог, психотерапевт, НЛП-тренер Юрий Мошкин. — Если человек застрял в жизненных сложностях и страхах — значит, он забыл о собственных целях".

© Фото : из личного архива Юрия МошкинаЮрий Мошкин на семинаре
Юрий Мошкин на семинаре - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Юрия Мошкина
Юрий Мошкин на семинаре
Эволюционно мозг запрограммирован так, что уделяет больше внимания трудностям и страхам. Это было оправданно в период первобытно-общинного строя, но не сейчас.

"Сегодня, когда вопрос выживания не стоит, обязанность человека — развивать осознание того, что радует, интересует", — указывает эксперт.

Есть два вида мотивации, уточняет Мошкин: "к" — когда мы руководствуемся желаниями, и "от" — когда движемся вперед вопреки, чтобы избежать чего-то. И важно соблюдать баланс.
© Фото : из личного архива Юрия МошкинаЮрий Мошкин за работой
Юрий Мошкин за работой - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Юрия Мошкина
Юрий Мошкин за работой
Эффективная практика для самостоятельной работы — ежедневно писать на листе бумаги, что именно не устраивает в жизни, и заменять недовольства на то, что хотелось бы получить взамен (желаемое указываем в соседнем столбце).

Метафорические карты

Изображения на ассоциативных картах не предполагают однозначных толкований.
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой

Пример ассоциативных карт

Ассоциативные карты
1 из 3

Пример ассоциативных карт

© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
© Фото : из личного архива Елизаветы ОднолетковойМетафорические карты
Метафорические карты
2 из 3
Метафорические карты
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
© Фото : из личного архива Елизаветы ОднолетковойЗлая свекровь, несчастный муж или ревнивая жена? Зависит от фокуса внимания
Злая свекровь, несчастный муж или ревнивая жена? Зависит от фокуса внимания
3 из 3
Злая свекровь, несчастный муж или ревнивая жена? Зависит от фокуса внимания
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
1 из 3

Пример ассоциативных карт

© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
2 из 3
Метафорические карты
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
3 из 3
Злая свекровь, несчастный муж или ревнивая жена? Зависит от фокуса внимания
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой

"Клиентка с запросом на улучшение финансового благосостояния вытянула изображение женщины за компьютером, — вспоминает случай из практики Елизавета Однолеткова, психолог, психокинезиолог, член МОО "Ассоциация профессиональных кинезиологов". — Она решила, что ей необходимо больше учиться, и пошла на курсы. Это помогло добиться желаемых результатов. А кто-то воспринимает рисунок как знак меньше времени проводить у монитора".

Субъективное восприятие — база для дальнейшей психотерапии. Самостоятельно или со специалистом можно поискать ответы на следующие вопросы: в каком я сейчас состоянии, чего бы хотелось добиться, что для меня препятствие.
© из личного архива Елизаветы ОднолетковойЕлизавета Однолеткова
Елизавета Однолеткова
© из личного архива Елизаветы Однолетковой
Елизавета Однолеткова

"Важно, что это не информация извне, не гадание, а подсказки из подсознания", — подчеркивает эксперт.

Стресс всему виной

По мнению психологов, напряжение мешает полноценной жизни больше всего. Многие не просто время от времени оказываются в этом состоянии, а живут в нем постоянно.

"Стресс препятствует развитию и совершенствованию", — говорит Елизавета Однолеткова.

© Depositphotos / Maruzhenko YaroslavМужчина в состоянии нервного срыва
Мужчина в состоянии нервного срыва - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Depositphotos / Maruzhenko Yaroslav
Мужчина в состоянии нервного срыва
Один из способов вернуть эмоциональное равновесие — полное дыхание: набираем воздух животом, затем постепенно наполняем им грудную клетку, выдох — медленный сверху вниз. Полезно делать паузы между фазами.
"Определите на теле место дискомфорта, вызванного неприятной ситуацией, — объясняет Лукашенко. — Представляйте, что вдыхаете болезненной точкой синий цвет. Если найти чувствительную зону не получилось, просто дышите, представляя, как синий воздух абсорбирует напряжение и гнев. А выдыхая, представляйте, что убираете негатив из тела".
© из личного архива Владимира ЛукашенкоВладимир Лукашенко
Владимир Лукашенко
© из личного архива Владимира Лукашенко
Владимир Лукашенко

Ментальная каллиграфия

Цель такой "игры" — найти препятствия, мешающие достижению целей, через диалог с внутренним "я".
© Depositphotos / SimpleFotoДевушка в автомобиле возле частного самолета
Девушка в автомобиле возле частного самолета - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Depositphotos / SimpleFoto
Девушка в автомобиле возле частного самолета

"Как мы думаем, так и живем, — утверждает Лукашенко. — Если в мыслях хаос и угловатость — это отражается на здоровье и событиях, которые с нами происходят".

Как выполнять упражнение: левую руку отводим за спину или под стол, чтобы ее не было видно, правой пишем вопрос, который волнует. Затем прячем правую руку, а левой — проводим невидимую линию ручкой под каждой буквой, одновременно читая написанный текст. Следующий шаг — изливаем на бумаге все, что приходит в голову, не пытаясь найти логический ответ. Специалисты уверены, что бессознательное подскажет оптимальное решение.

Утренние страницы

Каждое утро сразу после пробуждения можно записывать все, что мы думаем, на трех страницах — первое, что приходит в голову.

"Практика помогает укрепить важные мысли, на которые днем не хватает энергии, потому что приходится решать много бытовых задач, — объясняет Владимир Лукашенко. — Утром сознание чистое, незатуманенное, поэтому хорошо что-то настоящее писать".

Мысли и тело

Психотерапевтическая кинезиология изучает взаимосвязь мыслей и мышечного движения.
"Вспомните чувство, когда подкашиваются ноги от неприятных новостей, — говорит Елизавета Однолеткова. — Это естественная реакция: если подумать о плохом, мышца ослабевает, о хорошем — приходит в тонус. Нажимая на определенные точки, специалисты получают информацию о психологической проблеме".
© Фото : из личного архива Елизаветы ОднолетковойЕлизавета Однолетков делает мышечный тест
Елизавета Однолетков делает мышечный тест - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
Елизавета Однолетков делает мышечный тест
В теле отражаются все наши эмоции. Поэтому, устранив мышечные зажимы, можно улучшить состояние и настроение.

"Массаж и остеопатия, конечно, дают результаты, — отмечает Однолеткова. — Но чтобы эффект был продолжительным, нужно работать также с переживаниями и внутренними страхами".

Интенсивность пережитой эмоции с годами не ослабевает, рассказывает кинезиолог. Легко заметить это по дискомфорту в различных органах, когда мы погружаемся в неприятные воспоминания.
© Фото : из личного архива Елизаветы ОднолетковойЛобно-затылочная коррекция
Лобно-затылочная коррекция - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Елизаветы Однолетковой
Лобно-затылочная коррекция
Упражнение для самостоятельной работы, чтобы убрать мышечные блоки и выровнять эмоциональное состояние: положить одну руку на лоб, другую — на затылок и подышать.

Дневник благодарностей

Практика выписывания благодарностей — ежедневный ритуал многих успешных людей. Целебные свойства методики подтверждает и официальная психология.
© Фото : из личного архива Юрия МошкинаЮрий Мошкин, психиатр-нарколог, психотерапевт, НЛП-тренер
Юрий Мошкин, психиатр-нарколог, психотерапевт, НЛП–тренер - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Юрия Мошкина
Юрий Мошкин, психиатр-нарколог, психотерапевт, НЛП-тренер

"Большинство из нас живут в постоянном самоуничижении, никакой любви к себе, — говорит Юрий Мошкин. — На это уходит очень много сил и энергии. Полезно воспринимать все внутри себя как благое".

При этом важно говорить спасибо не только окружающим и миру, но и себе, добавляет эксперт. Он советует составлять ежедневно список хотя бы из пяти таких пунктов.

Карма — тоже диагноз

Непринятие предков мешает нам моделировать жизнь по собственным правилам.
© Depositphotos / simonapilollaПожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Depositphotos / simonapilolla
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе

"Эхо осуждения передается бессознательно из поколение в поколение, — поясняет Мошкин. — Есть биологическая связь на уровне ДНК, поэтому мы часто повторяем сценарии из жизни предков, не осознавая этого".

Он рекомендует чаще благодарить родителей — как минимум за то, что вы появились на свет.

Без сахара и никотина

Невозможно победить вредную привычку, если бороться с самим собой, утверждает специалист.
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка ест торт
Девушка ест торт - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Девушка ест торт

"Для начала проблему нужно принять, — указывает Мошкин. — Ведь любая зависимость — игровая, пищевая, алкогольная, никотиновая — это анестезия от боли".

Чтобы разобраться в причинах, нужно понаблюдать за собой. "Когда курите или едите на ночь торт, попытайтесь осознать, что вам это дает, — рекомендует психотерапевт. — Попробуйте найти другой способ получить желаемое".
Насилие над собой неэффективно, считает эксперт. Даже если добьетесь таким способом каких-то результатов, закрепить успех вряд ли получится.

Правильное дыхание

С зависимостями и постановкой целей помогает работать осознанное дыхание. Если делать это упражнение около пяти минут в день, снижается уровень тревожности, уходит чувство сожаления и вины.
© Фото : из личного архива Юрия МошкинаПсихотерапевт Юрий Мошкин
Психотерапевт Юрий Мошкин - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : из личного архива Юрия Мошкина
Психотерапевт Юрий Мошкин

"Обычно мы не контролируем дыхание, — говорит Юрий Мошкин. — После выдоха возьмите паузу и вдохните только тогда, когда возникнет желание это сделать. В этот момент сознательное и бессознательное соприкасаются, мы начинаем чувствовать свои истинные желания".

По мнению специалистов, большинство наших устремлений навязаны культурой, обществом, социумом, рекламой. Прежде чем расстраиваться, не получив что-то, стоит прислушаться к внутреннему голосу: а действительно ли вам это нужно?
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