https://ria.ru/20220917/psikhologiya-1815189045.html

Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь

Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь - РИА Новости, 17.09.2022

Фитнес для мозга: как настроиться на успех, богатство и любовь

Современная психология предлагает разные способы наладить отношения с близкими, увеличить доход и преодолеть кризисные ситуации. Однако далеко не все готовы к... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:00

2022-09-17T08:14

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Алина Кравцова. Современная психология предлагает разные способы наладить отношения с близкими, увеличить доход и преодолеть кризисные ситуации. Однако далеко не все готовы к регулярным частным консультациям. Специалисты рассказали РИА Новости о приемах, которые помогают улучшить жизнь самостоятельно.Как заставить мозг медленнее старетьВот несколько способов и техник, разработанных для того, чтобы дольше оставаться в здравом уме и твердой памяти:— ментальная гимнастика;— целеполагание, навык мыслить желаниями;— тренировки с ассоциативными изображениями, метафорическими картами;— осознанное дыхание;— ментальная каллиграфия; — точечный массаж; — практика благодарностей (судьбе, родителям, себе).Ментальная гимнастикаСуществуют упражнения, активизирующие незадействованные участки мозга. Психологи утверждают, что после таких занятий человек становится более собранным и внимательным, совершает меньше ошибок, начинает реализовывать свой потенциал. Одна из основных техник ментальной гимнастики — когнитивное письмо: двумя руками одновременно, с закрытыми глазами, в разные стороны, с определенными мыслями или выстраивая ассоциативные ряды.Такие задания активируют межполушарные связи. "Сознание и жизнь гармонизируются, — поясняет Лукашенко. — Человек становится более открытым за счет правой части мозга и более осмысленным — благодаря левой". Можно освоить зеркальную пропись самостоятельно. Например, пробовать писать от центра страницы в разные стороны обеими руками, словно отражая буквы. "Лучше, чтобы это были стихи, — добавляет нейропсихолог. — Выполняя упражнение, логику пытаемся отключить".Такие упражнения хороши и для профилактики болезни Альцгеймера, деменции, тромбозов, инсультов. Некоторые их них используют в программе "Московское долголетие". "Это работает лучше таблеток", — уверен Лукашенко. ЦелеполаганиеВажное умение — переводить мысли из ранга проблемы на уровень решения.Эволюционно мозг запрограммирован так, что уделяет больше внимания трудностям и страхам. Это было оправданно в период первобытно-общинного строя, но не сейчас. Есть два вида мотивации, уточняет Мошкин: "к" — когда мы руководствуемся желаниями, и "от" — когда движемся вперед вопреки, чтобы избежать чего-то. И важно соблюдать баланс.Эффективная практика для самостоятельной работы — ежедневно писать на листе бумаги, что именно не устраивает в жизни, и заменять недовольства на то, что хотелось бы получить взамен (желаемое указываем в соседнем столбце).Метафорические картыИзображения на ассоциативных картах не предполагают однозначных толкований.Субъективное восприятие — база для дальнейшей психотерапии. Самостоятельно или со специалистом можно поискать ответы на следующие вопросы: в каком я сейчас состоянии, чего бы хотелось добиться, что для меня препятствие.Стресс всему винойПо мнению психологов, напряжение мешает полноценной жизни больше всего. Многие не просто время от времени оказываются в этом состоянии, а живут в нем постоянно.Один из способов вернуть эмоциональное равновесие — полное дыхание: набираем воздух животом, затем постепенно наполняем им грудную клетку, выдох — медленный сверху вниз. Полезно делать паузы между фазами."Определите на теле место дискомфорта, вызванного неприятной ситуацией, — объясняет Лукашенко. — Представляйте, что вдыхаете болезненной точкой синий цвет. Если найти чувствительную зону не получилось, просто дышите, представляя, как синий воздух абсорбирует напряжение и гнев. А выдыхая, представляйте, что убираете негатив из тела".Ментальная каллиграфияЦель такой "игры" — найти препятствия, мешающие достижению целей, через диалог с внутренним "я".Как выполнять упражнение: левую руку отводим за спину или под стол, чтобы ее не было видно, правой пишем вопрос, который волнует. Затем прячем правую руку, а левой — проводим невидимую линию ручкой под каждой буквой, одновременно читая написанный текст. Следующий шаг — изливаем на бумаге все, что приходит в голову, не пытаясь найти логический ответ. Специалисты уверены, что бессознательное подскажет оптимальное решение.Утренние страницыКаждое утро сразу после пробуждения можно записывать все, что мы думаем, на трех страницах — первое, что приходит в голову.Мысли и телоПсихотерапевтическая кинезиология изучает взаимосвязь мыслей и мышечного движения."Вспомните чувство, когда подкашиваются ноги от неприятных новостей, — говорит Елизавета Однолеткова. — Это естественная реакция: если подумать о плохом, мышца ослабевает, о хорошем — приходит в тонус. Нажимая на определенные точки, специалисты получают информацию о психологической проблеме".В теле отражаются все наши эмоции. Поэтому, устранив мышечные зажимы, можно улучшить состояние и настроение.Интенсивность пережитой эмоции с годами не ослабевает, рассказывает кинезиолог. Легко заметить это по дискомфорту в различных органах, когда мы погружаемся в неприятные воспоминания.Упражнение для самостоятельной работы, чтобы убрать мышечные блоки и выровнять эмоциональное состояние: положить одну руку на лоб, другую — на затылок и подышать. Дневник благодарностейПрактика выписывания благодарностей — ежедневный ритуал многих успешных людей. Целебные свойства методики подтверждает и официальная психология.При этом важно говорить спасибо не только окружающим и миру, но и себе, добавляет эксперт. Он советует составлять ежедневно список хотя бы из пяти таких пунктов.Карма — тоже диагнозНепринятие предков мешает нам моделировать жизнь по собственным правилам.Он рекомендует чаще благодарить родителей — как минимум за то, что вы появились на свет.Без сахара и никотинаНевозможно победить вредную привычку, если бороться с самим собой, утверждает специалист.Чтобы разобраться в причинах, нужно понаблюдать за собой. "Когда курите или едите на ночь торт, попытайтесь осознать, что вам это дает, — рекомендует психотерапевт. — Попробуйте найти другой способ получить желаемое".Насилие над собой неэффективно, считает эксперт. Даже если добьетесь таким способом каких-то результатов, закрепить успех вряд ли получится.Правильное дыханиеС зависимостями и постановкой целей помогает работать осознанное дыхание. Если делать это упражнение около пяти минут в день, снижается уровень тревожности, уходит чувство сожаления и вины.По мнению специалистов, большинство наших устремлений навязаны культурой, обществом, социумом, рекламой. Прежде чем расстраиваться, не получив что-то, стоит прислушаться к внутреннему голосу: а действительно ли вам это нужно?

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

психология, психология богатства, психология личности, психолог, здоровье, стиль жизни, психиатрия, счастье, карма, старость