https://ria.ru/20220917/proval-1817602365.html

Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое

Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое - РИА Новости, 17.09.2022

Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое

Украинские войска провалили наступательный план в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:17

2022-09-17T22:17

2022-09-17T23:44

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

апты алаудинов

донецкая народная республика

в мире

россия

украина

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска провалили наступательный план в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Он опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов допрашивает украинского военнопленного."Вчера противник решил нас контратаковать, получилось, что все, кто решили заняться этим делом, <...> большая часть — остались лежать на земле, достаточное количество ушли с тяжелыми ранениями, один товарищ попал в плен", — сказал командир.Задержанный украинский солдат на вопрос, как он относится к тому, что их "закидывают на убой", ответил, что это "ненормально".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220916/batalon-1817446707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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рамзан кадыров, апты алаудинов, донецкая народная республика, в мире, россия, украина, владимир путин