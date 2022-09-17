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Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/proval-1817602365.html
Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое
Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое - РИА Новости, 17.09.2022
Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое
Украинские войска провалили наступательный план в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:17
2022-09-17T23:44
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
апты алаудинов
донецкая народная республика
в мире
россия
украина
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска провалили наступательный план в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Он опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов допрашивает украинского военнопленного."Вчера противник решил нас контратаковать, получилось, что все, кто решили заняться этим делом, &lt;...&gt; большая часть — остались лежать на земле, достаточное количество ушли с тяжелыми ранениями, один товарищ попал в плен", — сказал командир.Задержанный украинский солдат на вопрос, как он относится к тому, что их "закидывают на убой", ответил, что это "ненормально".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220916/batalon-1817446707.html
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рамзан кадыров, апты алаудинов, донецкая народная республика, в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
22:17 17.09.2022 (обновлено: 23:44 17.09.2022)
 
Кадыров рассказал о провале наступательного плана ВСУ близ села Берестовое

Кадыров сообщил о провале наступательного плана ВСУ рядом с селом Берестовое в ДНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска провалили наступательный план в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Он опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов допрашивает украинского военнопленного.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Два батальона присоединились к союзникам в Донбассе, сообщил Кадыров
"Вчера противник решил нас контратаковать, получилось, что все, кто решили заняться этим делом, <...> большая часть — остались лежать на земле, достаточное количество ушли с тяжелыми ранениями, один товарищ попал в плен", — сказал командир.
Задержанный украинский солдат на вопрос, как он относится к тому, что их "закидывают на убой", ответил, что это "ненормально".

"Район села Берестовое и говорящий трофей. <...> Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа "Ахмат". Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один", — написал Кадыров.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровАпты АлаудиновДонецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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