https://ria.ru/20220917/prokuror-1817578668.html

Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине

Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине - РИА Новости, 17.09.2022

Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине

Федеральный генпрокурор Германии Марко Бушман проводит расследование и собирает доказательства военных преступлений на Украине, сообщило министерство юстиции... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T19:26

2022-09-17T19:26

2022-09-17T19:26

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германия

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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Федеральный генпрокурор Германии Марко Бушман проводит расследование и собирает доказательства военных преступлений на Украине, сообщило министерство юстиции ФРГ."Когда звучит оружие, закон не молчит! Федеральный генеральный прокурор проводит расследование и собирает улики. Обязательство соблюдать закон действует и на войне", - написал Минюст в своем официальном аккаунте Twitter.Ведомство также привело цитату федерального министра юстиции Марко Бушмана, заявившего, что "военные преступления на Украине не должны остаться безнаказанными и не останутся таковыми".

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в мире, германия, украина, министерство юстиции германии