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Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине - РИА Новости, 17.09.2022
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Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине
Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине - РИА Новости, 17.09.2022
Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине
Федеральный генпрокурор Германии Марко Бушман проводит расследование и собирает доказательства военных преступлений на Украине, сообщило министерство юстиции... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:26
2022-09-17T19:26
в мире
германия
украина
министерство юстиции германии
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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Федеральный генпрокурор Германии Марко Бушман проводит расследование и собирает доказательства военных преступлений на Украине, сообщило министерство юстиции ФРГ."Когда звучит оружие, закон не молчит! Федеральный генеральный прокурор проводит расследование и собирает улики. Обязательство соблюдать закон действует и на войне", - написал Минюст в своем официальном аккаунте Twitter.Ведомство также привело цитату федерального министра юстиции Марко Бушмана, заявившего, что "военные преступления на Украине не должны остаться безнаказанными и не останутся таковыми".
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в мире, германия, украина, министерство юстиции германии
В мире, Германия, Украина, Министерство юстиции Германии
19:26 17.09.2022
 
Генпрокурор Германии расследует военные преступления на Украине

Генпрокурор Германии Бушман сообщил, что расследует военные преступления на Украине

© AP Photo / Michael SohnМарко Бушман
Марко Бушман - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Марко Бушман. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Федеральный генпрокурор Германии Марко Бушман проводит расследование и собирает доказательства военных преступлений на Украине, сообщило министерство юстиции ФРГ.
"Когда звучит оружие, закон не молчит! Федеральный генеральный прокурор проводит расследование и собирает улики. Обязательство соблюдать закон действует и на войне", - написал Минюст в своем официальном аккаунте Twitter.
Ведомство также привело цитату федерального министра юстиции Марко Бушмана, заявившего, что "военные преступления на Украине не должны остаться безнаказанными и не останутся таковыми".

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