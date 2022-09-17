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Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.09.2022
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Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение
Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение - РИА Новости, 17.09.2022
Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение
Электроснабжение восстановлено во всех сёлах Приморья, обесточенных из-за тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:39
2022-09-17T14:39
происшествия
жкх
олег кожемяко
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во всех сёлах Приморья, обесточенных из-за тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС федерального характера введен в Приморье с 15 сентября. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Ранее режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести районах Приморья."Электроснабжение восстановили в последнем обесточенном посёлке Свободное", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что спасатели расчистили 67 километров дорожного полотна, силами ведомства доставлено более 524 кубических метров скальной породы. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, включая 27,4 тонны гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. В ликвидации последствий задействованы 712 человек и 281 единица техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
https://ria.ru/20220912/tayfun-1816081608.html
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происшествия, жкх, олег кожемяко, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Олег Кожемяко, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:39 17.09.2022
 
Во всех селах Приморья восстановили электроснабжение

В Приморье восстановили электроснабжение во всех обесточенных из-за "Хинамнора" селах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭнергетики восстанавливают электроснабжение
Энергетики восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Энергетики восстанавливают электроснабжение. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Электроснабжение восстановлено во всех сёлах Приморья, обесточенных из-за тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Режим ЧС федерального характера введен в Приморье с 15 сентября. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Ранее режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести районах Приморья.
"Электроснабжение восстановили в последнем обесточенном посёлке Свободное", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что спасатели расчистили 67 километров дорожного полотна, силами ведомства доставлено более 524 кубических метров скальной породы. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, включая 27,4 тонны гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. В ликвидации последствий задействованы 712 человек и 281 единица техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.

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ПроисшествияЖКХОлег КожемякоРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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