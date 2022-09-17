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В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре - РИА Новости, 17.09.2022
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В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре - РИА Новости, 17.09.2022
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре
В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:57
2022-09-17T13:53
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 17 сен — РИА Новости. В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России.Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.Как уточнили в региональной прокуратуре, среди них были дети — девочки 2007 и 2015 годов рождения. Причина возгорания, в тушении которого участвовали 12 человек и три единицы техники, устанавливается.Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку.
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
08:57 17.09.2022 (обновлено: 13:53 17.09.2022)
 
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре

В Ингушетии четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 сен — РИА Новости. В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России.

"В 05:04 мск в субботу поступило сообщение, что в сельском поселении Троицкое по улице 8 марта произошел пожар. По прибытии на место было обнаружено возгорание жилого дома. В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека", — говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.
Как уточнили в региональной прокуратуре, среди них были дети — девочки 2007 и 2015 годов рождения.
Причина возгорания, в тушении которого участвовали 12 человек и три единицы техники, устанавливается.
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку.
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