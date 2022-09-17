https://ria.ru/20220917/pozhar-1817495149.html
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре - РИА Новости, 17.09.2022
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре
В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T08:57
2022-09-17T08:57
2022-09-17T13:53
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 17 сен — РИА Новости. В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России.Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.Как уточнили в региональной прокуратуре, среди них были дети — девочки 2007 и 2015 годов рождения. Причина возгорания, в тушении которого участвовали 12 человек и три единицы техники, устанавливается.Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку.
https://ria.ru/20220814/pozhar-1809465596.html
республика ингушетия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
08:57 17.09.2022 (обновлено: 13:53 17.09.2022)
В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре
В Ингушетии четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в частном доме
НАЛЬЧИК, 17 сен — РИА Новости.
В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило
региональное управление МЧС России.
"В 05:04 мск в субботу поступило сообщение, что в сельском поселении Троицкое по улице 8 марта произошел пожар. По прибытии на место было обнаружено возгорание жилого дома. В результате пожара погибших нет, пострадали четыре человека", — говорится в заявлении.
Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.
Как уточнили в региональной прокуратуре, среди них были дети — девочки 2007 и 2015 годов рождения.
Причина возгорания, в тушении которого участвовали 12 человек и три единицы техники, устанавливается.
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку.