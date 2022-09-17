https://ria.ru/20220917/pozhar-1817495149.html

В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре

В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре - РИА Новости, 17.09.2022

В Ингушетии четыре человека пострадали при пожаре

В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T08:57

2022-09-17T08:57

2022-09-17T13:53

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 17 сен — РИА Новости. В Ингушетии четыре человека, включая двоих детей, пострадали при пожаре в частном доме, сообщило региональное управление МЧС России.Отмечается, что пострадавших доставили в реанимационное отделение Сунженской центральной районной больницы.Как уточнили в региональной прокуратуре, среди них были дети — девочки 2007 и 2015 годов рождения. Причина возгорания, в тушении которого участвовали 12 человек и три единицы техники, устанавливается.Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку.

https://ria.ru/20220814/pozhar-1809465596.html

республика ингушетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика ингушетия