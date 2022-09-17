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Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений - РИА Новости, 17.09.2022
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Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений
Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений - РИА Новости, 17.09.2022
Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений
Ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:07
2022-09-17T10:07
экономика
антониу гутерреш
оон
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
азия
африка
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена."Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС – лидерами различных зон Евросоюза. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки", - сказал Гутерреш, комментируя информацию о том, что суда с российскими удобрениями застряли в портах ЕС и не могут плыть в страны Азии, Африки и Латинской Америки."Мы также в контакте с портами. Мы получили позитивную информацию от Роттердама, от финского порта Котка. Мы также ведем дискуссии с Антверпеном, Гамбургом. Так что мы очень внимательно относимся к этой проблеме и весьма привержены ее решению", - подчеркнул он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html
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экономика, антониу гутерреш, оон, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, азия, африка
Экономика, Антониу Гутерреш, ООН, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, Азия, Африка
10:07 17.09.2022
 
Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений

Гутерреш: некоторые европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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"Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС – лидерами различных зон Евросоюза. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки", - сказал Гутерреш, комментируя информацию о том, что суда с российскими удобрениями застряли в портах ЕС и не могут плыть в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
"Мы также в контакте с портами. Мы получили позитивную информацию от Роттердама, от финского порта Котка. Мы также ведем дискуссии с Антверпеном, Гамбургом. Так что мы очень внимательно относимся к этой проблеме и весьма привержены ее решению", - подчеркнул он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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ЭкономикаАнтониу ГутеррешООНСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияАзияАфрика
 
 
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