https://ria.ru/20220917/porty-1817503018.html

Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений

Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений - РИА Новости, 17.09.2022

Гутерреш: европейские порты дали сигналы по пропуску российских удобрений

Ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:07

2022-09-17T10:07

2022-09-17T10:07

экономика

антониу гутерреш

оон

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

азия

африка

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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обратил внимание на то, что всего 3% от всех поставок в рамках сделки по вывозу зерна из украинских портов было поставлено нуждающимся странам. При этом покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена."Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами ЕС – лидерами различных зон Евросоюза. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки", - сказал Гутерреш, комментируя информацию о том, что суда с российскими удобрениями застряли в портах ЕС и не могут плыть в страны Азии, Африки и Латинской Америки."Мы также в контакте с портами. Мы получили позитивную информацию от Роттердама, от финского порта Котка. Мы также ведем дискуссии с Антверпеном, Гамбургом. Так что мы очень внимательно относимся к этой проблеме и весьма привержены ее решению", - подчеркнул он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220916/udobreniya-1817205511.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, антониу гутерреш, оон, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, азия, африка