https://ria.ru/20220917/pokushenie-1817538136.html

Житель Запорожской области рассказал о подготовке покушения на главу района

Житель Запорожской области рассказал о подготовке покушения на главу района - РИА Новости, 17.09.2022

Житель Запорожской области рассказал о подготовке покушения на главу района

Житель Васильевки Запорожской области, планировавший покушение на главу района Наталью Романиченко, рассказал, что должен был по заказу Киева подорвать... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:56

2022-09-17T14:56

2022-09-17T16:16

запорожская область

киев

происшествия

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 17 сен — РИА Новости. Житель Васильевки Запорожской области, планировавший покушение на главу района Наталью Романиченко, рассказал, что должен был по заказу Киева подорвать заминированный автомобиль.Ранее глава района сообщала, что Служба безопасности Украины готовила на нее покушение, несколько человек были задержаны.Романиченко пообщалась с мужчиной, видео их беседы есть в распоряжении РИА Новости. В ходе разговора с одним из задержанных Романиченко поинтересовалась, ради чего он был готов пойти на убийство."У меня двое деток — 11 и пяти лет... Муж умер в 2020 году. Ты хотел убить мать двоих детей? Мне не интересно прощение... Ради чего ты это делал? Ради денег, ради машины, ради чего еще? Кто может согласиться на убийство другого человека?" - обратилась Романиченко к задержанному.Мужчина, задержанный в ходе спецоперации местных органов правопорядка, признался, что должен был подогнать заминированную машину в локацию, где в тот момент находилась глава Васильевского района, и подорвать ее. "Я правда не хотел этого делать... Я глуп, я не должен был этого делать", - заявил он.В администрации района сообщили РИА Новости, что мужчину удалось задержать благодаря специально созданному боту в Telegram, куда любой может сообщить информацию о диверсантах. В случае задержания такового предусмотрена награда в размере 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220917/sledstvie-1817510557.html

https://ria.ru/20220917/sbu-1817535931.html

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киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Как можно убить человека?" – глава района Запорожской области пообщалась с мужчиной, планировавшим покушение на нее Житель Васильевки Запорожской области, планировавший покушение на главу района Наталью Романиченко, рассказал, что должен был по заказу Киева подорвать заминированный автомобиль. 2022-09-17T14:56 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, происшествия