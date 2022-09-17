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В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса" - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса"
В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса" - РИА Новости, 17.09.2022
В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса"
Украинские военные нанесли удар по зданию "Почты Донбасса" в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:07
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специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
почта донбасса
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по зданию "Почты Донбасса" в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Здание получило повреждения, а внутренний двор завален обломками кирпича. Обстрел был произведён в рабочее время, когда в здании находятся посетители, однако никто не пострадал.
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в мире, донецк (днр), почта донбасса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Почта Донбасса, Вооруженные силы Украины
14:07 17.09.2022 (обновлено: 15:29 17.09.2022)
 
В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса"

Украинские военные обстреляли здание "Почты Донбасса" в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлажки с символикой Почты Донбасса
Флажки с символикой Почты Донбасса - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флажки с символикой Почты Донбасса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по зданию "Почты Донбасса" в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Здание получило повреждения, а внутренний двор завален обломками кирпича. Обстрел был произведён в рабочее время, когда в здании находятся посетители, однако никто не пострадал.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Почта ДонбассаВооруженные силы Украины
 
 
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