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В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса"

В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса" - РИА Новости, 17.09.2022

В Донецке ВСУ обстреляли здание "Почты Донбасса"

Украинские военные нанесли удар по зданию "Почты Донбасса" в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:07

2022-09-17T14:07

2022-09-17T15:29

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по зданию "Почты Донбасса" в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Здание получило повреждения, а внутренний двор завален обломками кирпича. Обстрел был произведён в рабочее время, когда в здании находятся посетители, однако никто не пострадал.

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), почта донбасса, вооруженные силы украины