09:58 17.09.2022 (обновлено: 11:57 17.09.2022)
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину
В Херсонской области заявили о нежелании пленных боевиков ВСУ возвращаться на Украину
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно, рассказал РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
"Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но и поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, используя как живой щит и пушечное мясо", — сказал он.
Стремоусов отметил, что украинские бойцы даже радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь. По словам собеседника агентства, в ВСУ повсеместно распространена практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.
В конце августа украинская армия начала попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России