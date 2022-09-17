Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/plennye-1817501938.html
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину - РИА Новости, 17.09.2022
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину
Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно, рассказал РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:58
2022-09-17T11:57
в мире
херсонская область
украина
россия
кирилл стремоусов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно, рассказал РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов."Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но и поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, используя как живой щит и пушечное мясо", — сказал он.Стремоусов отметил, что украинские бойцы даже радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь. По словам собеседника агентства, в ВСУ повсеместно распространена практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.В конце августа украинская армия начала попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России
https://ria.ru/20220915/plennyy-1817119229.html
https://ria.ru/20220916/plennye-1817201680.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , украина, россия, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Украина, Россия, Кирилл Стремоусов, Вооруженные силы Украины
09:58 17.09.2022 (обновлено: 11:57 17.09.2022)
 
В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину

В Херсонской области заявили о нежелании пленных боевиков ВСУ возвращаться на Украину

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно, рассказал РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.
"Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но и поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, используя как живой щит и пушечное мясо", — сказал он.
Стремоусов отметил, что украинские бойцы даже радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь. По словам собеседника агентства, в ВСУ повсеместно распространена практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.
В конце августа украинская армия начала попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России

Читайте также:

 
В миреХерсонская областьУкраинаРоссияКирилл СтремоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала