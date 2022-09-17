https://ria.ru/20220917/plennye-1817501938.html

В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину

В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину - РИА Новости, 17.09.2022

В Херсонской области заявили о нежелании пленных возвращаться на Украину

Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно, рассказал РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:58

2022-09-17T09:58

2022-09-17T11:57

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херсонская область

украина

россия

кирилл стремоусов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Украинские военные, попавшие в плен во время боев у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно, рассказал РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов."Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но и поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, используя как живой щит и пушечное мясо", — сказал он.Стремоусов отметил, что украинские бойцы даже радуются, что попали в плен, потому что это спасает им жизнь. По словам собеседника агентства, в ВСУ повсеместно распространена практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.В конце августа украинская армия начала попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России

https://ria.ru/20220915/plennyy-1817119229.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , украина, россия, кирилл стремоусов, вооруженные силы украины