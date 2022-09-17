https://ria.ru/20220917/perm-1817521844.html
В университете Перми объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы
В университете Перми объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы - РИА Новости, 17.09.2022
В университете Перми объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы
Пермский госуниверситет днем во вторник, 20 сентября, объявит минуту молчания в память о погибших при стрельбе в вузе в 2021 году, также состоится памятный... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:56
2022-09-17T12:56
2022-09-17T12:58
пермь
пермский государственный университет
происшествия
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пермский госуниверситет днем во вторник, 20 сентября, объявит минуту молчания в память о погибших при стрельбе в вузе в 2021 году, также состоится памятный концерт и дискуссия об осмыслении насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения."Днем, в 13.30 (11.30 мск), будет объявлена минута молчания в память о погибших. Объявление и метроном прозвучат из динамиков университетского радио", — сообщили в вузе.Представитель университета добавила, что после этого в студенческом дворце культуры пройдёт концерт классической музыки, приуроченный к годовщине трагедии. Вечером состоится дискуссия о причинах эскалации насилия в школах и вузах "Насилие в образовательных учреждениях. Год спустя: осмысление трагедии". Мероприятие проведет доктор философских наук Лев Мусаелян. Также для студентов и персонала ПГНИУ будет организована встреча с экспертами-психологами.Ранее стало известно, что рядом с "Восточным входом" в студгородок 20 сентября будет оборудовано место, куда жители города, обучающиеся и сотрудники вуза смогут возложить цветы.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Нападавшего обезвредил и задержал сотрудник ДПС Константин Калинин. В начале сентября начался суд на Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
https://ria.ru/20220906/perm-1814766944.html
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пермь, пермский государственный университет, происшествия, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Пермь, Пермский государственный университет, Происшествия, Россия, Стрельба в Пермском госуниверситете
12:56 17.09.2022 (обновлено: 12:58 17.09.2022)
В университете Перми объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы
В университете Перми 20 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы
ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Пермский госуниверситет днем во вторник, 20 сентября, объявит минуту молчания в память о погибших при стрельбе в вузе в 2021 году, также состоится памятный концерт и дискуссия об осмыслении насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
"Днем, в 13.30 (11.30 мск), будет объявлена минута молчания в память о погибших. Объявление и метроном прозвучат из динамиков университетского радио", — сообщили в вузе.
Представитель университета добавила, что после этого в студенческом дворце культуры пройдёт концерт классической музыки, приуроченный к годовщине трагедии. Вечером состоится дискуссия о причинах эскалации насилия в школах и вузах "Насилие в образовательных учреждениях. Год спустя: осмысление трагедии". Мероприятие проведет доктор философских наук Лев Мусаелян. Также для студентов и персонала ПГНИУ будет организована встреча с экспертами-психологами.
Ранее стало известно, что рядом с "Восточным входом" в студгородок 20 сентября будет оборудовано место, куда жители города, обучающиеся и сотрудники вуза смогут возложить цветы.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Нападавшего обезвредил и задержал сотрудник ДПС Константин Калинин. В начале сентября начался суд на Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).