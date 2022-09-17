https://ria.ru/20220917/peregovory-1817562872.html

США не склоняют Украину к переговорам с Россией, заявила посол Бринк

США не склоняют Украину к переговорам с Россией, заявила посол Бринк - РИА Новости, 17.09.2022

США не склоняют Украину к переговорам с Россией, заявила посол Бринк

Посол США на Украине Бриджит Бринк в интервью телеканалу ICTV опровергла информацию о том, что США склоняют украинские власти к переговорам с Россией. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:42

2022-09-17T17:42

2022-09-17T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

бриджит бринк

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк в интервью телеканалу ICTV опровергла информацию о том, что США склоняют украинские власти к переговорам с Россией.Отвечая на вопрос журналиста о том, что во время визита в Киев глава госдепа Энтони Блинкен призвал украинское правительство к возобновлению переговоров с Россией, ответила, что "это абсолютная ложь. Я могу только еще раз повторить, что сказали наш президент, госсекретарь и другие чиновники. Только украинцы и демократически избранный лидер Украины – президент Зеленский – могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться, а также, когда и как приступать к переговорам", - заявила Бринк в интервью.Она подчеркнула, что все войны в определенный момент заканчиваются переговорами. При этом добавила, что ее задача, как и коллективная задача Соединенных Штатов, состоит в том, чтобы поддерживать всеми способами украинцев для более сильной позиции за столом переговоров."И мы это делаем, предоставляя мощнейшую позицию на поле боя", - сказала он.Ранее в интервью CNN Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и считает дипломатию возможной после ухода российских сил с занятых ими территорий.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. При этом Песков отмечал, что условия Москвы остаются прежними. Конечная цель спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220917/pelosi-1817560455.html

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817418982.html

https://ria.ru/20220916/spetsoperatsiya-1817460292.html

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в мире, владимир путин, бриджит бринк, энтони блинкен, россия, украина, донбасс