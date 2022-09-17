https://ria.ru/20220917/peregovory-1817531683.html

Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин

Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин - РИА Новости, 17.09.2022

Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:14

2022-09-17T14:14

2022-09-17T15:01

владимир путин

россия

германия

украина

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. "Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные", — сказал он. По мнению канцлера, переговоры важны, даже когда стороны не питают никаких иллюзий на их исход. Он добавил также, что по итогам всех разговоров с Путиным за последнее время все же были "определенные подвижки", но просто они не оказались далеко идущими. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону на этой неделе. Речь шла, в частности, о конфликте на Украине, обеспечении безопасности Запорожской АЭС, озабоченности России из-за несбалансированной географии морских поставок украинского зерна, ситуации в энергетике.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

https://ria.ru/20220917/zelenskiy-1817494841.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, германия, украина, олаф шольц, в мире