14:14 17.09.2022 (обновлено: 15:01 17.09.2022)
Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что его переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
"Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные", — сказал он.
По мнению канцлера, переговоры важны, даже когда стороны не питают никаких иллюзий на их исход. Он добавил также, что по итогам всех разговоров с Путиным за последнее время все же были "определенные подвижки", но просто они не оказались далеко идущими.
В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону на этой неделе. Речь шла, в частности, о конфликте на Украине, обеспечении безопасности Запорожской АЭС, озабоченности России из-за несбалансированной географии морских поставок украинского зерна, ситуации в энергетике.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.