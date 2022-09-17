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Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин - РИА Новости, 17.09.2022
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Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин
Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин - РИА Новости, 17.09.2022
Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:14
2022-09-17T15:01
владимир путин
россия
германия
украина
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk. "Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные", — сказал он. По мнению канцлера, переговоры важны, даже когда стороны не питают никаких иллюзий на их исход. Он добавил также, что по итогам всех разговоров с Путиным за последнее время все же были "определенные подвижки", но просто они не оказались далеко идущими. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону на этой неделе. Речь шла, в частности, о конфликте на Украине, обеспечении безопасности Запорожской АЭС, озабоченности России из-за несбалансированной географии морских поставок украинского зерна, ситуации в энергетике.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html
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владимир путин, россия, германия, украина, олаф шольц, в мире
Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, В мире
14:14 17.09.2022 (обновлено: 15:01 17.09.2022)
 
Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что его переговоры с Путиным всегда проходят в дружеском тоне

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
"Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные", — сказал он.
По мнению канцлера, переговоры важны, даже когда стороны не питают никаких иллюзий на их исход. Он добавил также, что по итогам всех разговоров с Путиным за последнее время все же были "определенные подвижки", но просто они не оказались далеко идущими.
В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону на этой неделе. Речь шла, в частности, о конфликте на Украине, обеспечении безопасности Запорожской АЭС, озабоченности России из-за несбалансированной географии морских поставок украинского зерна, ситуации в энергетике.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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