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Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии - РИА Новости, 17.09.2022
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Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии
Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии - РИА Новости, 17.09.2022
Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии
Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T01:15
2022-09-17T01:15
общество
андрей гиринский
пенсионный фонд рф
рудн
россия
пенсии
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По словам эксперта, такая ситуация чаще всего возникает из-за неправильного заполнения анкет в ПФР.В этом случает расчет пенсии может быть произведен неправильно. Также случаются ошибки в личных данных в связи со сбоями системы, предупредил эксперт.Гиринский отметил, что гражданин может сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счета на портале "Госуслуг". Одновременно можно проверить данные СНИЛС и трудовой деятельности. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.
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общество, андрей гиринский, пенсионный фонд рф, рудн, россия, пенсии
Общество, Андрей Гиринский, Пенсионный фонд РФ, РУДН, Россия, Пенсии
01:15 17.09.2022
 
Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии

Эксперт Гиринский заявил о риске недоплаты пенсии при неправильном заполнении анкеты в ПФР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Информационный стенд в ПФР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По словам эксперта, такая ситуация чаще всего возникает из-за неправильного заполнения анкет в ПФР.
"Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан", — уточнил собеседник агентства.
В этом случает расчет пенсии может быть произведен неправильно. Также случаются ошибки в личных данных в связи со сбоями системы, предупредил эксперт.
Гиринский отметил, что гражданин может сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счета на портале "Госуслуг". Одновременно можно проверить данные СНИЛС и трудовой деятельности. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.

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