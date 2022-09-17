https://ria.ru/20220917/pensii-1817475885.html

Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии

Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии - РИА Новости, 17.09.2022

Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии

Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T01:15

2022-09-17T01:15

2022-09-17T01:15

общество

андрей гиринский

пенсионный фонд рф

рудн

россия

пенсии

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По словам эксперта, такая ситуация чаще всего возникает из-за неправильного заполнения анкет в ПФР.В этом случает расчет пенсии может быть произведен неправильно. Также случаются ошибки в личных данных в связи со сбоями системы, предупредил эксперт.Гиринский отметил, что гражданин может сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счета на портале "Госуслуг". Одновременно можно проверить данные СНИЛС и трудовой деятельности. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.

https://ria.ru/20220912/uvolnenie-1816073879.html

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общество, андрей гиринский, пенсионный фонд рф, рудн, россия, пенсии