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Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии
Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии - РИА Новости, 17.09.2022
Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии
Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T01:15
2022-09-17T01:15
2022-09-17T01:15
общество
андрей гиринский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одной из наиболее распространенных причин недоплаты пенсии является ошибка или неточность в оформлении пенсионных документов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По словам эксперта, такая ситуация чаще всего возникает из-за неправильного заполнения анкет в ПФР.В этом случает расчет пенсии может быть произведен неправильно. Также случаются ошибки в личных данных в связи со сбоями системы, предупредил эксперт.Гиринский отметил, что гражданин может сгенерировать уведомление о состоянии своего пенсионного счета на портале "Госуслуг". Одновременно можно проверить данные СНИЛС и трудовой деятельности. В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно обратиться в отделение ПФР для их исправления.
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общество, андрей гиринский, пенсионный фонд рф, рудн, россия, пенсии
Общество, Андрей Гиринский, Пенсионный фонд РФ, РУДН, Россия, Пенсии
Россиянам рассказали, кто может столкнуться с недоплатой пенсии
Эксперт Гиринский заявил о риске недоплаты пенсии при неправильном заполнении анкеты в ПФР